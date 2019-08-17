Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703

Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu

İstanbul Sancaktepe'de 6 katlı bir binanın 5. katında meydana gelen şiddetli patlamada, dairenin duvarları uçtu. Bir kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz net olarak belli değil

Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu

İstanbul Sancaktepe'de 6 katlı bir binanın 5. katında meydana gelen şiddetli patlamada, dairenin duvarları uçtu. Bir kişinin yaralandığı patlamanın nedeni henüz net olarak belli değil

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu

Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu


Sabah erken saatlerinde Sancaktepe sakinleri Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli patlama ile sarsıldı. Yataklarından 'Deprem oluyor' korkusuyla kendini dışarı atan vatandaşlar bir binanın 5. katında meydana gelen patlamanın kaynağını araştırdı. 

DOĞALGAZ DENİLDİ ANCAK BAĞLANTISI YOK

İstanbul Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamayla korkuya kapılan vatandaşlar deprem olduğunu sandı. Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı açıklandı, ancak patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz bağlantısının açılmadığı öğrenildi. Görgü tanıkları iki ayrı patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir vatandaş ise canlı yayında tüp patladığını iddia etti. 


Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da doğalgaz patlaması meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeMevlana MahallesiSon Dakika Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sel sularında sıkışan vatandaşları zıpkıncılar kurtardı
Sel sularında sıkışan vatandaşları zıpkıncılar kurtardı
İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 
İstanbul'da yağmur | 1 saatte 110 Kg yağmur 
İstanbul'da bir saatlik yağmurun faturası ağır oldu
İstanbul'da bir saatlik yağmurun faturası ağır oldu
Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti
Yağmur Marmara Bölgesi'ni serinletti
Büyük felaketin üstünden 20 yıl geçti o ses hala kulaklarımızda 
Büyük felaketin üstünden 20 yıl geçti o ses hala kulaklarımızda 
Suriye sınırında son durum | İdlip modeli gündemde
Suriye sınırında son durum | İdlip modeli gündemde
Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı
Superhaber, süper kibri, tavan yapmış egoyu, haber yapamadı
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük
Sıcaklar termometreleri coşturdu | 41 dereceyi gördük

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort