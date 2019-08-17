Sancaktepe'de patlama 5. katın duvarları uçtu



Sabah erken saatlerinde Sancaktepe sakinleri Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli patlama ile sarsıldı. Yataklarından 'Deprem oluyor' korkusuyla kendini dışarı atan vatandaşlar bir binanın 5. katında meydana gelen patlamanın kaynağını araştırdı.

DOĞALGAZ DENİLDİ ANCAK BAĞLANTISI YOK

İstanbul Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamayla korkuya kapılan vatandaşlar deprem olduğunu sandı. Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı açıklandı, ancak patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz bağlantısının açılmadığı öğrenildi. Görgü tanıkları iki ayrı patlama sesi duyduklarını söyledi. Bir vatandaş ise canlı yayında tüp patladığını iddia etti.



Sancaktepe Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da doğalgaz patlaması meydana geldi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

"DEPREM OLUYOR SANDIK"

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi.