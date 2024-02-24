Sancaktepe MHP ilçe başkanından İmamoğlu tepkisi



Halk ekonomik krizin neden olduğu yokluk ve yoksulluk içinde debelenirken, Cumhur ittifakı ortaklarının hamaset dolu gündemi vatandaşın gerçekleğinden oldukça uzakta.

Asker polis katili Hizbullahçı teröristleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getiren Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'li yöneticiler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarının yürütüldüğü bölgedeki standa gelmek istemesine şiddetle karşı çıktı. Gerekçeleri ise aynı bölgede kurulu DEM Parti standını İmamoğlu'nun ziyaret etme ihtimali olarak değerlendirildi.

GEÇLERE GÖRE 'AŞIRI DUYAR KASTI'

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesinden 'rahatsız oldu.' İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri..." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki gün seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’yi ziyaret etti.

KARŞILARINA DİKİLDİ: ‘GERİ BASIN’

CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte yurttaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.



MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi.

Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" sözleriyle İmamoğlu’nu hedef aldı.

İmamoğlu ise "Az sakin olun ya" diyerek tepki gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.

MHP'Lİ KARAALİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, İmamoğlu ve ekibine 'Geri bas' diyen MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu'ndan açıklama geldi.



