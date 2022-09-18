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Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var

Terör örgütü yandaşları Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinden Esentepe Hudut Karakolu'na düzenledikleri saldırıda 1 asker şehit oldu.

18 Eylül 2022 Pazar 14:02
Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var

Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı | 1 şehit var

Şanlıurfa'da Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na, PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.


Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken,  1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sınır KarakoluSaldırıSuriyeşehit
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