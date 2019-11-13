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Şanlıurfa'da Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda şiddetli patlama 17 yaralı var

Şanlıurfa'da konuşlu Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda akşam saat 23.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın cephanelikte meydana geldiği açıklandı. Yaralı sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

Şanlıurfa'da Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda şiddetli patlama 17 yaralı var

Şanlıurfa'da konuşlu Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda akşam saat 23.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın cephanelikte meydana geldiği açıklandı. Yaralı sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 23:31
Şanlıurfa'da Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda şiddetli patlama 17 yaralı var

Şanlıurfa'da Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda şiddetli patlama 17 yaralı var, 


Şanlıurfa'da konuşlu Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda akşam saat 23.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın cephanelikte meydana geldiği açıklandı. Patlama sırasında biri ağır olmak üzere 17 askerin yaralandığı açıklandı.

Şanlıurfa Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker yaralandı. Valilik yaralı askerlerin bilincinin açık olduğunu ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgiye göre, iki şiddetli patlamanın ardından Zırhlı Tugay Komutanlığı'na çok sayıda ambulans giriş yaptı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Yaralı sayısı daha sonra 17 olarak açıklandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeki yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, mühimmat deposunda iki ayrı patlama meydana geldiği, depoyu korumakla görevli 14 personelin patlama sonucunda yaralandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Erin son yaptığı açıklamada, "112'den intikal eden araçlarımız gerekse belediyemizden intakal eden arkadaşlarımız olaya müdahale etiler. Patlama kontrol altına alındı. Yaralıların durumu çok şükür iyi. İçeride mühimmatta meydana gelen teknik bir sebepten meydana geldiğini değerlendiriyoruz." dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklmada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 14.11.2019 00:54
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