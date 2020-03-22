Şansını zorlama Türkiye | Ölümcül virüs aramızda dolaşıyor

Tüm dünyada ölü sayısı 13 bin 200'ü geçti. 312 bin kişiye bulaşan ölümcül koronavirüs için Türkiye genelinde alınan önlemler sıklaştırılırken, vatandaşların duyarsızlığı hem yetkilileri hem de duyarlı insanları çileden çıkarıyor. Cebinde parası olan tıpkı İtalya'daki gibi tatil merkezlerine akın ederken, karantina merkezlerinde polise direnenler, kalabalık ortamlarda bulunmaması gerekenlerin tutumları yetkililere kök söktürüyor. Edirne Belediye çalışanlarının tüm ikazlarına rağmen vatandaşların özensizliği için hazırladığı el ilanlarında yer alan "Şansını Zorlama Edirne" sözünü Türkiye için biz uyarladık. Çünkü her yerde aynı görüntüler hakim.. İşte o haberin detayları



Koronavirüs salgınına karşı çok sayıda kentte kullanılmaya devam edilen banklara yönelik önlemler devam ediyor. Edirne'de, dün öğle saatlerinde 'evde kal' çağrısına uymayan yaşlı vatandaşlar için Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, merkezdeki meydanı dolaşıp, uyarılarda bulundu. Vatandaşların bazıları Tanrıkulu'nun uyarılarını dinlemeyip, oturmayı sürdürünce bankların etrafına tel çekilerek, 'Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' yazısı asıldı

Türkiye´de 21 vatandaşın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle yetkililer vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu. Özellikle 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık uyarıldı.

Belediyeler, durumu farklı yollarla çözmeye çalıştı. Bazı belediyeler bankları söktü, bazıları ise zabıta ekiplerini meydanlara yollayıp vatandaşı uyardı.

Edirne'de de uyarıları dinlemeyen yaşlılar için Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, dün öğle saatlerinde sokağa çıktı. Merkezdeki trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'nde gezen, yaşlıları tek tek uyaran Tanrıkulu, vatandaşlara hastalığı ve neden çıkmamaları gerektiğini anlattı. Ertuğrul Tanrıkulu, hem belediye görevlisi hem de bir hekim olarak, yan yana oturan yaşlılara evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bazı yaşlılar uyarı üzerine kalkıp evlerine giderken bazıları da aldırış etmeden oturmayı sürdürdü.

YAŞLILARI TEK TEK UYARDI

'BİZE BİR ŞEY OLMAZ'

Ertuğrul Tanrıkulu, belediye olarak kentteki oturma banklarını kaldırıp, dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kentin ana bölgelerini gezerek yaşlı vatandaşları koronavirüs salgınına karşı bilgilendirip, uyardığını söyledi. Tanrıkulu, "Banklarda oturan vatandaşlarımızı koronavirüs salgını nedeniyle uyarıyorum. Diyorum ki, 'evinizde kalın.' Evinde kal Edirne. Özelikle 65 yaş üstü büyüklerimizde şeker, hipertansiyon, kronik hastalığı, kemoterapi alanlar kalp ve akciğer hastalığı olanların özelikle evlerinde kalmalarını istiyorum. Vatandaşımız evinde kalırsa bu hastalığı yenebiliriz "dedi.

Yaşlılarla, Tanrıkulu arasında zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşandı. Koronavirüsten korkmadığını ve salgının kendisine bir şey yapmayacağını söyleyen Ahmet Yıldız (76),"Koronavirüs salgını var ama bize bir şey olmaz. Ben önlem almıyorum. Eldiven ve maske takarsam daha kötü olur. Koronavirüsten korkmuyorum" dedi.

Mehmet Avcı (72) ise, "Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Koronavirüs uyarıları var ama ilaç ve benzeri ihtiyaçlarımızı almak için mecbur çıkıyoruz" dedi.

BANKLARA TEL ÖRGÜ ÇEKİLDİ: ŞANSINI ZORLAMA

Uyarılara rağmen, özellikle yaşlı vatandaşlar oturmayı sürdürünce, bankların çevresine tel çekilip, üzerine, "Evinde kal Edirne. Dışarı çıkma, şansını zorlama' şeklinde uyarı yazısı asıldı.

SEVDİKLERİNİN HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

Koronavirüs son 24 saatte 1651 kişinin hayatına mal olurken ve yurt genelinde pandemiye karşı önlemler artırılırken Erzurum'da inanılmaz bir olay yaşandı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüse rağmen kayak severler Erzurum Palandöken'e çıktı. Evden çıkılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen Palandöken'in pistlerini dolduran tatilciler, "Hava mis gibi. Korona burada yaşamaz. Tedbir açısından en mantıklı yer burası" diyerek kayak keyfi yaşadı.

1 metre karın olduğu Palandöken'i dolduran kayak severler, koronavirüsten korunmak için en iyi yerin Palandöken olduğunu öne sürdü. Kent merkezine 5, hava limanına 15 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte karlı doruklarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

"ALLAH'IN İZNİYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler içerisinde yetkililerin önemle 'evde kalın' uyarılarına rağmen Palandöken'e çıkan tatilcilerden Erol Bey, "Burası daha emniyetli, daha güzel. Tavsiye ederim gelsinler buraya. Kapalı değil açık hava, Aralarda 10 metre fark var. Milletimizde moralini bozmasın, hayat devam ediyor. Allah'ın izni ile hiçbir şey olmaz" diyerek her türlü riske karşı kayak yapmanın keyfini yaşadı.