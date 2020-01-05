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Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı

Seydişehir Belediyesi Spor Kulubü sporcuları Sarıkamış Harekatının 105 yılı etkinlikleri kapsamında Kuğuluda yürüyüş düzenledi.

05 Ocak 2020 Pazar 11:18
Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı

Sarıkamış Şehitleri Seydişehir'de anıldı


Sarıkamış Şehitleri'ni anma yürüyüşüne Belediye Başkanı Mehmet Tutal'da katıldı. Kuğuluda başlayan ve birçok sporcunun katıldığı yürüyüş pınara kadar devam etti. 

Pınara ulaşan sporcular Sarıkamış Şehitleri anısına Türk Bayrağı açtı. Başkan Tutal, "Sarıkamış Şehitleri gerçekten anılması ve hatırlanması gereken şehitlerimizin başında geliyor. Şanlı tarihimizde birçok zaferlerimiz var. Ancak Sarıkamış Şehitleri farklı. 90 binin üzerinde genç yiğitlerimiz, kardeşlerimiz burada donarak şehit oldular. Sarıkamış ibret alınması, unutulmaması ve hatırlanması gereken bir bilinç. Biz vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Duyarlılıklarından dolayı sporcu gençlere teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ne mutlu bize ki atalarını unutmayan, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan gençlerimiz var. Tarih bilinciyle yetişen ve bugün etkinliğe katılan tüm gençlerimizi kutluyor kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 
Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne katılan sporculara, yürüyüş sonrası Seydişehir Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

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