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Sarıyer | 30 Ağustos'ta 30 nikah

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlanırken, bu kutlu günde dünya evine girmek isteyenler Sarıyer Belediyesi'nin etkinliğinde buluştu.

30 Ağustos 2020 Pazar 15:28
Sarıyer | 30 Ağustos'ta 30 nikah

Sarıyer | 30 Ağustos'ta 30 nikah


Sarıyer’de 30 çift, Zafer Bayramı’nın 98.yıldönümünde dünya evine girdi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikâh törenlerinde çiftlere evlilik cüzdanının yanında Atatürk imzalı kalem hediye edildi.

Sarıyerli çiftler mutluluğa “EVET” demek için 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı seçti. Aylar öncesinden çifte zafer yaşamak için evlendirme şefliğinden gün alan çiftler Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dünya evine girdi. 2 şahit ile kıyılan nikâhlar sosyal mesafeye uygun bir şekilde 40 davetli ile gerçekleşti

Evlilik yıldönümlerini bu anlamlı güne denk getirmek isteyen gelin ve damatlar “Kötü günlerden geçiyoruz ama bugün bizim için en mutlu gün oldu” diyerek mutluluklarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer30 Nikah
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