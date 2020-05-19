Sarıyer'de 19 Mayıs Bayramı coşkusu



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıkışının 101. yıldönümünde kutlamalar Sarıyer Merkez’de bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Sokağa çıkma yasağına denk gelen 19 Mayıs’ta bayram coşkusunu Sarıyer caddelerine taşımak için her bayramda olduğu gibi bu bayramda da araç konvoyu yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Gençlik ve Spor Bayramı’nı evde geçirmeye neden oldu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle halkın yoğun katılım sağlayacağı etkinlikler bu sene yapılamadı. Sarıyer Belediyesi ise gerekli tüm önlemleri alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu bayramı yine büyük bir coşku ile kutladı. Sarıyer Merkez’de gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından Hacıosman Korusu “Atatürk Kent Ormanı” adı ile açıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı sokağa çıkma yasağından dolayı evlerinde kutlayan Sarıyerlilere, belediye oluşturduğu 4 km’lik konvoyla eşlik etti. Sarıyer’in mahallelerini belediyenin bayraklarla süslenen araçlarıyla dolaşan konvoy, balkonlardan ve camlardan kutlamaya katılan vatandaşlara marşlarla karşılık verdi.

ATATÜRK KENT ORMANI’NDA 19 MAYIS TURU

Sarıyer Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına bir de açılışla renk kattı. 19 Mayıs’ta açılması planlanan fakat korona salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen koruda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, milli sporcuların katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Hacıosman Korusu olarak da bilinen alanda yaklaşık iki saat boyunca yürüyüş yapan ekibe; CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İstanbul Büyükşehir ve Sarıyer Belediyesi’nden bürokratlar eşlik etti.