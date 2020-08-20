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Sarıyer'de 'Çöpe değil kumbaraya' kampanyası

 Evde gereksiz yer kaplayan bu kıyafetler için çözüm Sarıyer Belediyesi’nden geldi. İlçe genelinde farklı noktalara kurulan kumbaralar ile kullanmadığımız eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:08
Sarıyer'de 'Çöpe değil kumbaraya' kampanyası

Sarıyer'de 'Çöpe değil kumbaraya' kampanyası

Hepimizin gardıroplarında eskiden kullandığı ama şimdilerde bedenleri olmayan ancak başkalarının kullanılabileceği temiz ve işe yarar durumda olan pek çok giyim eşyamız var. Evde gereksiz yer kaplayan bu kıyafetler için çözüm Sarıyer Belediyesi’nden geldi. Sarıyer’in farklı noktalarına kurulan giysi kumbaralarına bırakacağınız kıyafetler sayesinde doğayı korumanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz.

Üzerinize olmayan, giymediğiniz kıyafetleriniz ve ayakkabılarınızı çöpe atmayın. Sarıyer’de ikinci el kıyafetler için de kumbara var. Sarıyer Belediyesi’nin ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi eşyaların geri kazanımı için 2016 yılında ilçeye yerleştirdiği giysi kumbaralarından çıkan tonlarca kıyafeti geri dönüşüme kazandırırken kullanılabilecek durumda olanları da ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

KUMBARALAR 93 NOKTADA SİZLERİ BEKLİYOR

İlçe genelinde 93 noktada bulunan kumbaralara bırakılan eşyalar haftanın iki günü özel araçla toplanıyor ve ayrıştırma merkezine götürülüyor. Ayrıştırma merkezinde kullanılabilir olan kıyafetler ayrılarak temizlemeye gönderiliyor. Belediye personeli gözetiminde ayrıştırılıp, kullanılabilir nitelikte olanlar; temizleme- ütüleme işleminden sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılabilir durumda olmayan giysi ve tekstil malzemeleri ise ayrıştırma merkezinde yapılan işlemlerin ardından geri dönüşüme gönderiliyor. Tüm bunların yanı sıra Sarıyer Belediyesi geri dönüşümden elde edilen gelirle öğrencilere eğitim desteği de veriyor.

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