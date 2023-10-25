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Sarıyer'de Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı Sarıyer’de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:21
Sarıyer'de Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları başlıyor






Sarıyer'de Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları başlıyor

26 Ekim’de başlayacak etkinlikler Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Şöleni kapsamında yarışma ve gala töreni, mahallelerde halk dansları gösterileri, gençlik konseriyle devam edecek. Kutlamalar 29 Ekim günü fener alayının ardından 90’lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Burak Kut konseriyle son bulacak.

Sarıyer’de Cumhuriyet coşkusu bu yıl da sokaklara taşacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı dört gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Programlar; 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00’da Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı önünde Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Şöleni ile başlayacak. Sahne gösterileri, yarışmalar, illüzyon ve jonglör gösterisi, halk dansları performans gösterisinin ardından 16.30’da açılış korteji gerçekleşecek. 28 Ekim Cumartesi 14.00’da Ayazağa ve İstinye’de yapılacak gösterilerin ardından 19.00’da Sarıyer Merkez’de üniversite müzik kulüplerinin sahne alacağı gençlik konseri yapılacak.

6 ÜLKE 4 ŞEHİR SARIYER’DE BULUŞACAK

Cumhuriyet Bayramı kapsamında 3. Sarıyer Belediyesi Uluslararası Boğaziçi Kültür Sanat ve Halk Dansları Festivali düzenlenecek. 26 Ekim’de başlayacak festivale; Yunanistan, Bulgaristan, Moldova, Karadağ, Osetya (Rusya), Kıbrıs (Girne)’nin yanı sıra Van, Diyarbakır, Edirne ve Tekirdağ’dan halkoyunları grupları katılacak.

DOKSANLARIN YILDIZLARI SAHNEDE

Dört gün boyunca Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları için çalışan Sarıyer Belediyesi özel bir final programı hazırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18.00’da Kefeliköy’den başlayıp Sarıyer Merkez’e kadar devam edecek fener alayıyla sokaklar kırmızı beyaza boyanacak. Saat 20.00’da ise 90’lar Türkçe Pop’un efsane isimleri Mansur Ark, Yonca Evcimik, Burak Kut ve Grup Vitamin sahne alacak.

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