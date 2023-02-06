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Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem felaketi ardından yerel yönetimler yardım kampanyası başlattı. Sarıyer Belediyesi'de AFAT ile koordine edilerek düzenlediği kampanyanın duyurusunu yaptı.

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:48
Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı

Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı


Sarıy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Merkezi Kahramanmaraş olan ve ülkemizin bir çok ilinde ağır hasara yol açan depreme karşı şimdi dayanışma zamanı.

Yaşanan afet sonrası yardım sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çalışmalarımız AFAD ile koordineli şekilde yürütüyoruz.

AFAD tarafından yapılan görevlendirme ile Sarıyer olarak Hatay ilimizde yardım çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Herhangi bir suistimal olmaması ve yardımların ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için; tüm vatandaşlarımız, muhtarlarımız, sitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgililere çağrımız, ilçemizdeki bütün çalışmaların Sarıyer Belediyesi koordinasyonunda yürütülmesidir.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere;

Çadır içi soba
Uyku tulumu ( yetişkin/çocuk)
Uzay battaniye
Cep ısıtıcısı
Sentetik içlik ( bebek/çocuk)
Eldiven, atkı, bere, çorap / bebek/ çocuk/ yetişkin)
Polar battaniye, polar ara katman
Kışlık bot, kışlık mont ( yetişkin/ çocuk)

Bebek bezi, mama, biberon
Hijyenik ped
Islak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havlu
El feneri
Kalem pil, kibrit
Kullanılmamış kıyafetler ( yetişkin/ çocuk)
Ev tipi jeneratör
Elektrikli soba
bağışlarınızı Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi ve Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Ana Hizmet Binası C Blok’ta ekiplerimize ulaştırabilirsiniz. Belirtilen ihtiyaç listesi dışında malzeme getirilmemesini rica ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
DepremSarıyerSarıyer Belediyesi
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