Sarıyer'de, deprem bölgesi için kampanya başlatıldı



Sarıy Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Merkezi Kahramanmaraş olan ve ülkemizin bir çok ilinde ağır hasara yol açan depreme karşı şimdi dayanışma zamanı.

Yaşanan afet sonrası yardım sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çalışmalarımız AFAD ile koordineli şekilde yürütüyoruz.

AFAD tarafından yapılan görevlendirme ile Sarıyer olarak Hatay ilimizde yardım çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Herhangi bir suistimal olmaması ve yardımların ivedilikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için; tüm vatandaşlarımız, muhtarlarımız, sitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve ilgililere çağrımız, ilçemizdeki bütün çalışmaların Sarıyer Belediyesi koordinasyonunda yürütülmesidir.

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere;

Çadır içi soba

Uyku tulumu ( yetişkin/çocuk)

Uzay battaniye

Cep ısıtıcısı

Sentetik içlik ( bebek/çocuk)

Eldiven, atkı, bere, çorap / bebek/ çocuk/ yetişkin)

Polar battaniye, polar ara katman

Kışlık bot, kışlık mont ( yetişkin/ çocuk)



Bebek bezi, mama, biberonHijyenik pedIslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, havlu kağıt, havluEl feneriKalem pil, kibritKullanılmamış kıyafetler ( yetişkin/ çocuk)Ev tipi jeneratörElektrikli sobabağışlarınızı Ayazağa Rauf Denktaş Kültür Merkezi ve Ferahevler Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi ve Ana Hizmet Binası C Blok’ta ekiplerimize ulaştırabilirsiniz. Belirtilen ihtiyaç listesi dışında malzeme getirilmemesini rica ederiz.