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Sarıyer'de 'Geçmişten Günümüze Anadolu Kadını' paneli

16 Kasım 2022 Çarşamba 11:38
Sarıyer'de 'Geçmişten Günümüze Anadolu Kadını' paneli

Sarıyer'de 'Geçmişten Günümüze Anadolu Kadını' paneli
 

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için hazırlanan “Geçmişten Günümüze Anadolu’da Kadın” konulu panel; Sarıyer Belediyesi, Uluslararası Ekolojik Kadın Köyü Derneği ve Of Örtülü Derneği işbirliği ile 16-18 Kasım'da Sarıyer Belediyesi Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Farkındalık oluşturmak adına şiddete sanat ve kültürle karşı duruş sergilenmeyi amaçlayan etkinliğin devamında 18 Kasım Cuma  günü ise saat 14.00 de Akademisyen Sanatçı Alev Demirkesen tarafından  “Al Yazmanı Gel” konulu atölye çalışması yapılacak. Etkinliğe katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.

YER: Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi / Nejat Uygur Sahnesi

TARİH: 16 Kasım 2022 (bugün)

SAAT: 13:00

YER: Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi / Nejat Uygur Sahnesi

TARİH: 18 Kasım 2022

SAAT: 14:00

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