Sarıyer'de yarım asırlık tapu sorunu çözüldü



Sarıyer Geri Görünüm Ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu oybirliği ile İBB meclisinden geçti. Bu kararla birlikte hem mülkiyet hem de imar konusunda büyük ilerleme sağlayan Sarıyer Belediyesi, 10 mahalleye daha tapularını alma hakkının yolunu açmış oldu. İlk olarak mülkiyet konusunda İBB’ye ait taşınmazların, üzerinde yaşayanlara satılması konusunda Rumelihisarı mahallesi ve Pınar mahallesi için meclisten karar çıkmıştı. Bu mahallelerde ödemesini tamamlayan vatandaşlar tapularını almaya başladı. Bugün de mülkiyeti İBB’ye ait olan diğer taşınmazlar için sonuç alındı ve bu kararla birlikte aralarında; Kocataş, Sarıdağ Merkez, Poligon, Çayırbaşı, Rumeli Hisarüstü, Çamlıtepe, Kazımkarabekir, Reşitpaşa, Cumhuriyet ve Emirgan mahalleleri de tapularını almak için başvuru yapabilecek.

“BİZ HEP BİR ARADAYIZ”

İBB Meclisi’nden oy birliği ile geçen imar planı için Saraçhane’de toplanan mahallelilere seslenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi: “Değerli dostlar çok uzun bir süreçten geçtik. Bugün atılan adım çok önemli. Yarın dönüşümler söz konusu olacak. Bu dönüşümün özellikle mülkiyet sorununun tapu sorunu çözülmeden çözülemeyeceğini başından beri arkadaşlarımız bizlere bildirdi. Ve dolayısıyla bugün özellikle mahalleler birliğinin sizlerin örgütlülüğünüz bir arada oluşunuz ve bu süreci çok sıkı takip etmeniz bizlere çok büyük destek oldu. Çünkü bürokratın eli kuvvetlendiği zaman o kalemi imzaya dönüştürebiliyor. Sizlerin bu mücadelenizi gelip burada yapmanız, gelip burada parkta beklemeniz çok anlamlı. Bu süreci ben belediye başkanı olmadan önce de takip ediyordum, belediye başkanlığı sürecimde de takip ettim. Eğer bu süreç devam ederse zaten bir arada olacağız. Belediye başkanı olmasam da hep el ele tutacağımızı beraber yürüyeceğimizi biliyorum. Biz daha elimizde emanetleri tutuyoruz. Bu emanetleri bir sonrasına aktarmamız lazım. Mücadelemiz mübarek olsun ve devam etsin. Sürekliliğini diliyorum” dedi.

“GÜVENLİ YAPILAŞMA AÇISINDAN İMAR PLANI ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Genç konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Sarıyer geri görünüm ve etkilenme bölgesi koruma amaçlı nazım imar planı revizyonu bir bölge planı niteliğinde ve güncel mevzuata göre yenilenmiş oldu. Yaklaşan deprem tehlikesini de dikkate aldığımızda Sarıyer güvenli yapılaşmaya kavuşması açısından bu imar planı çok önemli. Bu imar planı revizyonu 2021 yılının temmuz ayında meclis gündemine geldi. Meclise geldikten sonra geçen iki buçuk yıl boyunca gerek İBB bürokratları gerek bizim bürokratlar ve komisyon üyeleri ile sayısız toplantılar yaptık. Planı tekrar tekrar, parsel parsel anlattık. Bu bir bölge planı, parsel bazında kimseye rant sağlamıyor. Yaklaşık 21 mahalleyi kapsıyor ve bu mahallelerin üçte ikisi kamu mülkiyeti üzerinde bulunan gecekondu mahallelerimiz. Plan bölgesi 2960 sayılı yasa kapsamında kaldığı için yapılaşma zaten yasayla belirlenmiş ve bu yasaya aykırı hükümler getiremiyorsunuz. İstanbul’da en fazla sosyal donatı alanına sahip, yatay yapılaşmayı öngören, Boğaziçi siluetini koruyan, tarihi mirasa sahip çıkan ve Boğaziçi yasasının yapılaşma sınırlarını aşmayan bir bölge planı oldu. Doğaya, tarihe, topluma ve yasalara bir zararı olmayan bir plan. Bu yeni plan ile ne getirilmiş oldu. Yürürlükte olan 2003 imar planının imar koşulları yeniden düzenlendi, getirilen ilave haklar ile imar koşulları iyileştirildi. Sarıyerlilerin buradan göçmeden yerinde dönüşüm yapılmasının yolu açıldı. Biz bugüne kadar hep yanınızda yer aldık, yasaları halkın yararına yorumladık, göç projelerine karşı durduk, halkın mahallelerde kalmasının güvencesi olduk, güven sağladık. Sürecin amacı dışına çıkmaması, özünden saptırılmaması çok önemli. Sabırla bunca yıllık mücadelenin sonuna geldik. Süreç zorlu geçti, yoğun bir tartışmalı süreç yaşandı. Çaba harcandı. Bu, toplumsal bir hak mücadelesi. Artık bugünden sonra mülkiyet çözüm sürecinin amacı dışına çıkmadan tamamlanması için yanınızdayım. Gecekondularımızın yerinde dönüşümü sürecinde size sahip çıkmak için yanınızdayım. Oluşturduğumuz birlik ve beraberliğin bozulmaması için yanınızdayım. Gün bir olma, beraber olma, kenetlenme günü. Gün birbirimize sahip çıkma günü. Sarıyer’in yolundan sapmaması, bilinmezliğe sürüklenmemesi için desteğinizi istiyorum. Benimle var mısınız?”

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İBB Meclisi, İBB mülkiyetindeki taşınmazların sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine satışına imkan tanıdı. Ayrıca İBB meclisinde alınan kararla, Sarıyer’in geri görünümde kalan mahallelerinde depreme karşı binalarını yenilenmesinin önü açıldı. Vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri şekilde kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları da onaylandı. Böylelikle deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümünün önü açılmış oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararlarla ilgili, “ İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Şubat 2024 oturumunda önemli kararlara imza attı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği olağanüstü gündem ile toplanan Meclis; Sarıyer’in Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumelihisarüstü, Sarıdağ (Merkez), Kazımkarabekirpaşa, Reşitpaşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe (Derbent) mahallerindeki 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdü. Karar oybirliğiyle alındı.

Yaklaşık 200 bin hak sahibinin bulunduğu 5 milyon metrekarelik alanda, vatandaşlara tapularının verilmesi onaylanmış oldu. 5 yıl satış yasağı getirilen tapularla, deprem riskine karşı yerinde kentsel dönüşümün de önü açılmış oldu.

5 AYRI MAHALLEDEKİ 91 PARSEL DE SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Alınan bir başka kararla; Sarıyer ilçesinin Maden, Mirgün, İstinye, Tarabya ve Çayırbaşı mahallelerinde, İBB mülkiyetindeki 91 ayrı parselin, üzerinde binası olan veya yıkılan hak sahiplerine satışı da oy birliğiyle onaylandı. Bu satışlara da 5 yıl süreyle üçüncü kişilere satılamaz şerhi konuldu. Bu yapılar içinde yerinde dönüşüm imkanı sağlandı.

KAMULAŞTIRMA SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Sarıyer’e yönelik alınan üçüncü kararla, ilçedeki “Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı” oy birliğiyle onaylandı. Böylece, daha önce Karayolları kamulaştırma sınırları içinde kalan parsellerin imar planları güncellendi. Vatandaşların imar hakları korundu ve bu alanlarda da yerinde dönüşümün önü açıldı.

ATAŞEHİR’DE DE 25 YILLIK PLAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İBB Meclisi, Ataşehir ilçesine yönelik aldığı kararla da; Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon imar planlarını oy birliğiyle onaylandı. Bölgede 25 yıldır beklenen imar planları, deprem riski taşıyan evlerin kentsel dönüşümüne imkan sağlayacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN İMAMOĞLU DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan tüm bu tarihi kararları sosyal medya hesabından “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde” diyerek duyurdu. İmamoğlu, “Sarıyer ve Ataşehir'e Müjde… Sarıyer'de 200 bin kişiyi ilgilendiren 10 mahallede, hak sahiplerinin 50 yıllık mülkiyet sorununu çözdük. İBB mülkiyetindeki 5 milyon metrekarelik alanda binası olan hak sahipleri artık yapılarını resmen satın alıp yenileyebilecek. Rumelihisarı Mahallesi'nde de güncelliğini yitiren 2003 planı da yenilendi, vatandaşlara depreme karşı binalarını yenileyebilecekleri kat hakkı verildi. Ataşehir Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahallerinin 25 yıldır bekleyen imar planları onaylandı. Deprem riski taşıyan bu bölgedeki evlerin kentsel yenilemeyle dönüşümün önü açılmış oldu. İBB Meclisimizden oy birliğiyle geçen kararlar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.