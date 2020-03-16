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Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı

Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen vurgunculara karşı Sarıyer Belediyesi'nin yürüttüğü denetimler devam ediyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 18:23
Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı

Sarıyer'de zabıta fahiş denetimine çıktı


Korona virüs salgını sebebiyle özellikle hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışı şikayetlerine karşı denetime geçildi. Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dezenfektan, maske, kolonya satışı yapan marketlere, eczanelere ve medikalcilere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Korona virüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Ölümcül risk taşıyan virüse karşı Sarıyer genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ederken, Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de fiyat denetimine çıktı. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi. Türkiye'de koronavirüs tanısı konulmasının ardından fahiş fiyatta ürün satıldığına yönelik haberlerin ardından gerçekleştirilen denetimlerde ürünleri satış fiyatının üstünden veren işletmeler hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimde, vatandaşların böyle bir durumla karşılaşması halinde 444 1 722 numaralı telefondan Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bildirmeleri yönünde uyarılarda bulunuldu.

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