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Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli

İstanbul Ayazağa’nın en eski ve işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi’nin adı Sarıyer Belediye ve İBB Meclisi’nin aldığı ortak karar doğrultusunda Azerbaycan Caddesi olarak değiştirildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:04
Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli

Sarıyer'den Azerbaycan'a dostluk eli

Sarıyer Belediyesi kardeş ülke Azerbaycan’a destek için Ayazağa’dan Kağıthane’ye kadar uzanan Cendere Caddesi’nin ismini Azerbaycan Caddesi olarak değiştirdi.

Sarıyer Belediye Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçen karar doğrultusunda caddenin tabelaları kısa süre içerisinde yenilenecek. Konuyla alakalı açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev’in müracaatının ardından konunun belediye meclisine taşındığını belirterek, “Cendere Caddesi’nin adının Azerbaycan Caddesi olarak değiştirilmesi önerisi meclisimizde görüşüldü ve tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görüşülerek aynı şekilde oy birliğiyle kabul edildi. Ardından İstanbul Valiliği’nin 11 Eylül 2020 tarihli onayından sonra tabelaları değiştirmek için çalışmalara başladık. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın adını ilçemize bir caddeye vermekten onur duyuyoruz. Azerbaycan'ın her koşulda yanındayız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SarıyerAzerbaycan Caddesi
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