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Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi

Sokağa çıkma yasağının ardından hafta sonu Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekipleri, sokak ve caddelerde onarımlarını sürdürüyor.

06 Aralık 2020 Pazar 11:49
Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi

Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekipleri pandemi nedeniyle ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağını İBB ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları çalışmalarla avantaja çevirdi. Sokakların boşalması ile beraber farklı mahallelerde çalışmalar başlatıldı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri, sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu hafta sonunu değerlendirerek yapımına başlanacak asfalt kaplama, traşlama, mazgal - baca yükseltme ve kreş inşaatı işlerine start verdi. Özel izinle çalışmalarını hafta sonu sürdüren Sarıyer Belediyesi ve İBB ekipleri Sarıyer’i iyileştiren çevre düzenlemelerine ve periyodik bakımlara da hız verdi.

İŞTE O MAHALLELER

Ayazağa Şehit Naci Canan Tuncer Sokak - Yeşiltepe otobüs son durağı arası - İBB ile ortak çalışma
Ayazağa 113. Sokak asfalt çalışması
Sarıyer Merkez Meserburnu Caddesi asfalt tıraşlama çalışması – İBB ile ortak çalışma
Sarıyer Merkez, Şehit Sinan Eroğlu sokak kaplama çalışması - İBB ile ortak çalışma

Fatih Sultan Mehmet Bilgi Sokağı asfalt tıraşlama – kaplama çalışması
Baltalimani Anafartalar Caddesi mazgal ve baca yükseltme çalışması - İBB ile ortak çalışma
Reşitpaşa Posta Yolu Caddesi asfalt tıraşlama - kaplama çalışması
Reşitpaşa Bayram Sokak kreş inşaatı
Maden Özdereiçi Sokak asfalt çalışması

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
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