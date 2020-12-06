Sarıyer | Fen işleri yasağı, avantaja çevirdi

Sarıyer Belediyesi Fen İşleri ekipleri pandemi nedeniyle ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağını İBB ekipleriyle ortaklaşa yaptıkları çalışmalarla avantaja çevirdi. Sokakların boşalması ile beraber farklı mahallelerde çalışmalar başlatıldı.

Sarıyer Belediyesi ekipleri, sokaklarda sessizliğin hâkim olduğu hafta sonunu değerlendirerek yapımına başlanacak asfalt kaplama, traşlama, mazgal - baca yükseltme ve kreş inşaatı işlerine start verdi. Özel izinle çalışmalarını hafta sonu sürdüren Sarıyer Belediyesi ve İBB ekipleri Sarıyer’i iyileştiren çevre düzenlemelerine ve periyodik bakımlara da hız verdi.

İŞTE O MAHALLELER

Ayazağa Şehit Naci Canan Tuncer Sokak - Yeşiltepe otobüs son durağı arası - İBB ile ortak çalışma

Ayazağa 113. Sokak asfalt çalışması

Sarıyer Merkez Meserburnu Caddesi asfalt tıraşlama çalışması – İBB ile ortak çalışma

Sarıyer Merkez, Şehit Sinan Eroğlu sokak kaplama çalışması - İBB ile ortak çalışma



Fatih Sultan Mehmet Bilgi Sokağı asfalt tıraşlama – kaplama çalışmasıBaltalimani Anafartalar Caddesi mazgal ve baca yükseltme çalışması - İBB ile ortak çalışmaReşitpaşa Posta Yolu Caddesi asfalt tıraşlama - kaplama çalışmasıReşitpaşa Bayram Sokak kreş inşaatıMaden Özdereiçi Sokak asfalt çalışması