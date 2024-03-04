Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sarıyer'de 8 bin 400 kişiye Halk Kart dağıtıldı

Sarıyer Belediyesi Ramazan ayı öncesi, 8 Bin 400 kişiye Sarıyer Halk Kart’ın dağıtımına başladı. Kart dağıtımında vatandaşlarla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şunu bilmenizi istiyorum bizim gönlümüz sizinle” dedi.

04 Mart 2024 Pazartesi 11:33
Sarıyer'de 8 bin 400 kişiye Halk Kart dağıtıldı






Sarıyer'de 8 bin 400 kişiye Halk Kart dağıtıldı

Dar gelirli ailelere başta gıda olmak üzere, giyim ve temizlik malzemeleri ihtiyaçlarını temin edebilmek için verilen sosyal yardım desteğini, çağdaş bir yaklaşımla uygulayan Sarıyer Belediyesi, başvuruda bulunup yardım almaya hak kazanan vatandaşların halk kartlarını teslim etmeye başladı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde dağıtılmaya başlayan kartlar ile 38 mahalleden 8 bin 400 Sarıyerliye ulaşılacak. Vatandaşlar yatırılan tutar karşılığında ilçe genelindeki 41 anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecek.

GÖNLÜMÜZ SİZİNLE

Halk kart dağıtım töreninde vatandaşlarla bir araya gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bizler sizler için varız” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ben yaşamın içinde, sıkıntıların ne olduğunu çok net biliyorum. Sizin içinde bulunduğunuz sıkıntıları ben de çocukluğumdan beri yaşıyorum. Hala çocukluğumdaki mahallede oturuyorum. Komşularımın yaşadıkları zorlukları görüyorum. Çocuklarını okula götürürken ne zorluklar yaşadığını biliyorum.

Ramazan ayı çok önemli bir ay. Bereketiyle gelsin diyoruz. İçinde bulunduğumuz durumda bunlar tabi ki yetersiz. Biz elimizden geldiğince topladığımız vergilerden tasarruf yaparak en azından bir öğüne katkıda bulunalım diyoruz. Öğrencilere burs veriyoruz, asker ailelerine yardım ediyoruz, sünnet kıyafeti ve operasyon desteği, gıda desteği, hasta bezi ve hasta yatağı, giysi ve eşya yardımı, cenaze yemeği, akülü ve aküsüz sandalye desteği veriyoruz. Sizden ricam etrafınızda bizim ulaşamadığımız birileri varsa onları da getirin. Şunu bilmenizi istiyorum bizim gönlümüz sizinle. Benim sizden başka kimsem yok.”

Son Güncelleme: 05.03.2024 12:50
Anahtar Kelimeler:
SarıyerHalk Kart
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı
Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı
SAHİM-SEN | En az 20 bin diş hekimi ataması bekliyoruz
SAHİM-SEN | En az 20 bin diş hekimi ataması bekliyoruz
İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş
İliç faciası için AKP, Twitter'den 'Sansür' talep etmiş
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Askeri okullara yabancılar da girecekti | Sehven dediler
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Erdoğan taklidi ile yapılan klipten ince ince iğnelemeler geldi
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
Roketsan füzesi test atışında hedefi 12'den vurdu
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
AKP, Söğütlüçeşme Marmaray durağında AVM için ağaçları kesti 
İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda
İBB'nin Karaköy projesi Anıtlar Kurulu'nda
Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız
Şükrü Genç | Haksızlığın hesabını soracağız
Gediz Deltası'nı tehdit eden jeotermal için dava açılıyor
Gediz Deltası'nı tehdit eden jeotermal için dava açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim