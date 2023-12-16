Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te

Yaklaşan yerel seçimler, gazete, tv ve internet sitelerinde yazılan aday isimleri tüm gözleri İstanbul’un ilçelerine çevirdi. Sarıyer’de bu ilçelerin en başında geliyor. AKP'nin daha önce kıyasıya aday adayı başvurusu yaptığı Sarıyer'de Şükrü Genç faktörü büyük önem taşıyor. Siyasi kulislerde AK Parti ise adaylarını netleştirmek için Belediye Başkanı Şükrü Genç’i bekliyor. Şükrü Genç olmazsa Sarıyer’de AK Parti’nin kazanacağına kesin gözle bakılıyor. CHP'de ise aday adayı Sarıyer’de 16.

3 dönemdir AKP'li adayların korkulu rüyası haline gelen Şükrü Genç adının ilçede partiler üstü isim olarak görülüyor. İlçenin kangren haline gelen ve 40 yıldır tapularını alamayan binlerce vatandaşın Şükrü Genç döneminde kendi mülkünün sahibi haline geldiğini belirten Sivil Toplum Temsilcileri 'Şükrü Genç döneminde Sarıyer'de en az 2.500 tapu sahiplerine teslim edildi. İBB'nin büyük destek verdiği gece kondu sorununun çözümü Şükrü Genç döneminde tariha karıştı. Belediye kapıları ilk kez halka açıldı. Özellikle STK'ların yerel faaliyetleri her zaman destek gördü" değerlendirmesi yapıyorlar.

EN GÜÇLÜ ADAY KİM?

Sarıyer 2009’dan bugüne oylarını partisin üzerinde artırmayı başaran ve 3 dönem başkanlık koltuğunda oturan Şükrü Genç en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Siyasi kulisler ve sokakta konuşulan Sarıyer CHP’nin kalesi değil. Şükrü Genç olmazsa kale yıkılır. Sahadan ve anketlerden gelen hatta AK Parti anketinde öne çıkan tek isim mevcut Başkan Şükrü Genç. Başkanı öne çıkaran ve 3 dönem rekor oylarla başkanlık koltuğuna oturan Şükrü Genç’in en büyük şansı başta eğitim olmak üzere Sarıyer’de

Genç kuşaklara büyük yatırım yapması. Başkan Yarınlara güzel çocuklar yetiştirmek istiyor. Bunun dışında başkanın konuşulan en büyük başarısı anketlerde bunu doğruluyor en zenginle en yoksulun bir arada yaşadığı Sarıyer’de herkes eşit hizmet met alıyor. Ağırlıkta yoksul kesimlere öğrenci bursu, askerlik yardımı, sağlık, engelli aileleri için kreş, binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlayan ki bu rakam ailelerden aylık 10 bin liranın üzerindeki yükü alıyor. Bu projeler başkanın em güçlü yanları.



“EKREM İMAMOĞLU ADAY ADAY YAPMAZ İDDiASI “

Bu iddiada başkana karşı olan yine parti içindeki adayların tek gerekçesi. Bu iddia siyasi kulislerde şu sözlerle karşılık buluyor; “Başkan aday olamaz ise Sarıyer Ak Parti’ye hayırlı olsun. Ama Ekrem İmamoğlu hesap kitap bilir. Sarıyer gibi bir ilçeyi kaybetmek istemez. Bunun faturası ağır olur. Aleviler de büyük tepki gösterir.

CHP Sağ seçmeni de kesinlikle kaybeder. Ekrem başkan İstanbul’u ve Türkiye’yi düşünür hatır ve duygusallık üzerinden hareket etmez gerçeklere bakar. Şükrü Genç’in aday olmamasına ise en çok Ak Parti sevinir. Bunu da kimse istemez.”

Sarıyer’de sokağın kahvenin gündemi bu. Gerçekler’de esen havada Sarıyer’de Şükrü Genç’ten yana.