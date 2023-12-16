Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te

Yerel seçim İstanbul'da aday sıkıntısı çeken AK Parti, Sarıyer'de de ilk adımı en güçlü rakibi Şükrü Genç’e göre belirleyecek

16 Aralık 2023 Cumartesi 15:03
Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te






Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te

Yaklaşan yerel seçimler, gazete, tv ve internet sitelerinde yazılan aday isimleri tüm gözleri İstanbul’un ilçelerine çevirdi. Sarıyer’de bu ilçelerin en başında geliyor. AKP'nin daha önce kıyasıya aday adayı başvurusu yaptığı Sarıyer'de Şükrü Genç faktörü büyük önem taşıyor. Siyasi kulislerde AK Parti ise adaylarını netleştirmek için Belediye Başkanı Şükrü Genç’i bekliyor. Şükrü Genç olmazsa Sarıyer’de AK Parti’nin kazanacağına kesin gözle bakılıyor. CHP'de ise aday adayı Sarıyer’de 16. 

3 dönemdir AKP'li adayların korkulu rüyası haline gelen Şükrü Genç adının ilçede partiler üstü isim olarak görülüyor. İlçenin kangren haline gelen ve 40 yıldır tapularını alamayan binlerce vatandaşın Şükrü Genç döneminde kendi mülkünün sahibi haline geldiğini belirten Sivil Toplum Temsilcileri 'Şükrü Genç döneminde Sarıyer'de en az 2.500 tapu sahiplerine teslim edildi. İBB'nin büyük destek verdiği gece kondu sorununun çözümü Şükrü Genç döneminde tariha karıştı. Belediye kapıları ilk kez halka açıldı. Özellikle STK'ların yerel faaliyetleri her zaman destek gördü" değerlendirmesi yapıyorlar.

EN GÜÇLÜ ADAY KİM?

Sarıyer 2009’dan bugüne oylarını partisin üzerinde artırmayı başaran ve 3 dönem başkanlık koltuğunda oturan Şükrü Genç en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Siyasi kulisler ve sokakta konuşulan Sarıyer CHP’nin kalesi değil.  Şükrü Genç olmazsa kale yıkılır. Sahadan ve anketlerden gelen hatta AK Parti anketinde öne çıkan tek isim mevcut Başkan Şükrü Genç. Başkanı öne çıkaran ve 3 dönem rekor oylarla başkanlık koltuğuna oturan Şükrü Genç’in en büyük şansı başta eğitim olmak üzere Sarıyer’de 

Genç kuşaklara büyük yatırım yapması. Başkan Yarınlara güzel çocuklar yetiştirmek istiyor. Bunun dışında başkanın konuşulan en büyük başarısı anketlerde bunu doğruluyor en zenginle en yoksulun bir arada yaşadığı Sarıyer’de herkes eşit hizmet met alıyor. Ağırlıkta yoksul kesimlere öğrenci bursu, askerlik yardımı, sağlık, engelli aileleri için kreş, binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz olarak  hazırlayan ki bu rakam ailelerden aylık 10 bin liranın üzerindeki yükü alıyor. Bu projeler başkanın em güçlü yanları.


“EKREM İMAMOĞLU ADAY ADAY YAPMAZ İDDiASI “

Bu iddiada başkana karşı olan yine parti içindeki adayların tek gerekçesi. Bu iddia siyasi kulislerde şu sözlerle karşılık buluyor; “Başkan aday olamaz ise Sarıyer Ak Parti’ye hayırlı olsun. Ama Ekrem İmamoğlu hesap kitap bilir. Sarıyer gibi bir ilçeyi kaybetmek istemez. Bunun faturası ağır olur. Aleviler de büyük tepki gösterir.

CHP Sağ seçmeni de kesinlikle kaybeder. Ekrem başkan İstanbul’u ve Türkiye’yi düşünür hatır ve duygusallık üzerinden hareket etmez gerçeklere bakar. Şükrü Genç’in aday olmamasına ise en çok Ak Parti sevinir. Bunu da kimse istemez.”

Sarıyer’de sokağın kahvenin gündemi bu. Gerçekler’de esen havada Sarıyer’de Şükrü Genç’ten yana. 

Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu
Sarıyer'i karıştıran aday | Başkan Genç'in görevden aldığı isim aday adayı oldu
Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı
Haydar Aliyev Sarıyer'de anıldı
Sarıyer'de Başkan Şükrü Genç yeniden aday
Sarıyer'de Başkan Şükrü Genç yeniden aday
Sarıyer, Aachen Meydanı'na kavuştu
Sarıyer, Aachen Meydanı'na kavuştu
İBB ekipleri yağmur alarmında
İBB ekipleri yağmur alarmında
Görme engelli yurttaşlar Sarıyer'de balık tutacak
Görme engelli yurttaşlar Sarıyer'de balık tutacak
VakıfBank Sarıyer'i evinde yendi
VakıfBank Sarıyer'i evinde yendi
Sarıyer Belediyesi en düşük maaşı 26 bin TL oldu
Sarıyer Belediyesi en düşük maaşı 26 bin TL oldu
Son Güncelleme: 16.12.2023 15:16
Anahtar Kelimeler:
SarıyerŞükrü Genç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma
Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma
Özak Tekstil işçileri yine jop yedi, gaz yedi, yerlerde sürüklendi
Özak Tekstil işçileri yine jop yedi, gaz yedi, yerlerde sürüklendi
Zeren Ertaş'ın ailesi, İBB yurdunda kız öğrencilerle buluştu
Zeren Ertaş'ın ailesi, İBB yurdunda kız öğrencilerle buluştu
Türk çıkarma gemilerini unutan Murat Bardakçı'ya anlamlı yanıt
Türk çıkarma gemilerini unutan Murat Bardakçı'ya anlamlı yanıt
Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti
Ece Üner, kurye cinayetindeki adaletsizliğe isyan etti
Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi
Adalet Bakanı, trafik magandası Somalili için 'Önce Filistin' dedi
Uzmanından 'Türkiye ambargolara hazırlıklı olmalı' uyarısı
Uzmanından 'Türkiye ambargolara hazırlıklı olmalı' uyarısı
Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale
Özak Tekstil işçilerine jandarmadan coplu biber gazlı müdahale
THY uçağı arızalandı, vatandaşlar Phuket'te mahsur kaldı
THY uçağı arızalandı, vatandaşlar Phuket'te mahsur kaldı
Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi
Gemlik'de deprem İstanbul'da hissedildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim