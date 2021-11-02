Şarkıcı Anatolia, melek mi yoksa fuhuş çetesi lideri mi?



Hakkında çok sayadı küçük yaşta kız çocuğunun kaybolmasında adı geçen Anatolia takma adlı genç kadın hakkında canlı yayında adeta ihbar yağdı.

Antalya'da kaybolan ve İstanbul'da ortaya çıkan İlayda İldaş adlı genç kızın izini süren Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme programında yaşadıklarını anlattı.

Show TV'de yayınlanan Didem Aslan Yılmaz'la Vazgeçme bugün adeta ihbar yağmuruna tutuldu. Anatolia adlı şarkıcının Türkiye'nin değişik illerinde çok sayıda genç kadını ve çocuk yaşta kızı ikna ederek değişik vaadlerle İstanbul'a getirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda anne ve baba ile aile bireyinin canlı yayına telefonla bağlanarak Anatolia'nın kendi çocuklarını sosyal medya üzerinden ulaşarak tuzağa düşürdüğünü ya da ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Hakkında çok sayıda ihbar ve iddia olmasına rağmen ortaya çıkmayan Anatolia'nın yaşı küçük kızları fuhuş batağına sürüklediğini iddia edenler arasında, genç şarkıcının evinde çalıştığını söyleyen 22 yaşında bir kadın ile, kızını İstanbul Esenler Otogarı'nda polise yakalattığını iddia eden bir baba da canlı yayına bağlanarak bildiklerini anlattı.



İlayda İldaş adlı genç kız, şarkıcı Anatolia'yı savunurken, canlı yayında sık sık zorlu tartışmalar yaşandı.

Şarkıcı Anatolia hakkında gelen ihbarların yoğunluğu usta gazeteci Didem Aslan Yılmaz'ı da hayrete düşürdü.

