Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi
Ünlü şarkıcı Gülşen için hazırlanan iddianame, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.
3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Gülşen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle 48 sayfalık iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.