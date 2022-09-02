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Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi

Şarkıcı Gülşen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan 702 kişinin müşteki olarak yer aldığı bir iddianame hazırlandı.

02 Eylül 2022 Cuma 10:58
Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi

Şarkıcı Gülşen için 3 yıl hapis istemi

Ünlü şarkıcı Gülşen için hazırlanan iddianame, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu.


Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gülşen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle 48 sayfalık iddianame düzenledi. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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