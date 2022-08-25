Şarkıcı Gülşen tutuklandı | Başınız göğe erdi mi?





Koskoca ülkeyi bir avuç sosyal medya trolünün isteğine terk eden Türk hukuku, Şarkıcı Gülşen'in arkadaşı için 4 ay önce söylediği sözü gerekçe göstererek tutuklanmasına seyirci kaldı.

Namaz kılmayanları ölümle tehdit eden, oruç tutmayanlara dayak atılmasını tavsiye eden sözde islamcı sözde imamların, Türk halkını islamdan uzaklaştırmasına sessiz kalan Türk adaleti, yasada olmayan ceza ile tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Gülşen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: 'Aylar sonra provokatif amaçla servis edildi'

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun yandaş medya tarafından hedef alınması sonrası gözaltına alınan sanatçı Gülşen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınıp savcılığa ifade veren Gülşen’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Odatv'nin haberine göre, suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin “imam” lakabı olduğunu belirterek “Ben orkestrama hitaben ‘beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine’ bana orkestra arasından ‘seni imam taşısın’ şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım” dedi.

Gülşen’in ifadesinde, “Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum” demesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, “Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım” dedi.

