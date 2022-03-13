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Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı

AKP'li trollerle birlikte İBB'yi hedef alan TRT haber sunucularından Işıl Açıkkar'ın attığı mesaja Ulaştırma Bakanlığı cevap verince ortalım karıştı.

13 Mart 2022 Pazar 00:48
Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı

Şaşkın TRT sunucusu, sosyal medyada zor durumda kaldı



Olumsuz hava koşulları üzerinden CHP'li belediyeleri hedef alan trol ordusuna bir kamu kurumu olan TRT haber spikeri de katılmak isteyince sosyal medyada ortalık karıştı. TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı’nın alanından İBB'yi sorumlu tuttu


TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İBB'yi sorumlu tuttu. Açıkkar, tweetine Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yanıt gelince söz konusu paylaşımı kaldırdı.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

İBB'Yİ SORUMLU TUTTU

İstanbul'un karla zorlu mücadelesi devam ederken TRT Haber Sunucusu Işıl Açıkkar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk alanı olan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak İBB’yi sorumlu tuttu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Açıkkar'ın paylaşımına yanıt Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. KGM'den yapılan paylaşımda, Açıkkar'ın fotoğrafını paylaştığı yolun açıldığı bilgisine yer verildi.

Karayollarının cevabından sonra Işıl Açıkkar tweetini sildi.

Son Güncelleme: 13.03.2022 00:52
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TRTTrt SunucusuTwitter
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