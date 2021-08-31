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SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar

Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında iade talebinde bulunulmuştu. Avukatı, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta müvekkilinin Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı

31 Ağustos 2021 Salı 11:44
SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar


SBK için Avusturya Mahkemesi'nden son karar


Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında iade talebinde bulunulmuştu. Avukatı, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta müvekkilinin Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı

Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanıp, Viyana’ya götürülen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderilmiş, dosyada Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verilmişti.

25 AĞUSTOS'TA KARAR VERİLDİ

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta müvekkilinin Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin ardından durumun netleşeceğini aktaran Dülger, Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini duyurdu.

Avusturya'da gözaltına alınıp tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, Wels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini açıkladı. Mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin sürdüğünü belirten Dülger, nihai kararın da bu aşamadan sonra verileceğini belirtti.

Dülger, ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi.

Mahkemenin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini belirten Dülger, ABD'nin iade talebini reddedilmesi durumunda ise Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edileceğini ifade etti. 

OPERASYON SÜRECİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2020'de SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs’ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz’ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

Korkmaz’ın 5 Temmuz’da görülen 2. davasında tutukluluk halinin devam etmesine hükmedilmiş, Korkmaz da bu karara itiraz etmişti.

Anahtar Kelimeler:
SbkIade
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