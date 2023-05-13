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Seçim 2023 | Oy verirken nelere dikkat edilmeli

Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Oy verme süresince uygulanacak kurallar ve seçmenlerin merak ettiği soruların yanıtları haberin detayında.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:58
Seçim 2023 | Oy verirken nelere dikkat edilmeli


Seçim 2023 | Oy verirken nelere dikkat edilmeli



Pazar günü sabah 08.00'dan itibaren oy vermek için sandık başına gidiyoruz. Oy verme sırasında ve seçim günü süresince nelere dikkat etmeli? Türkiye Genel Seçimleri öncesi yurttaşların en çok merak ettiği konulardan biri de oy pusulası nasıl katlanmalı?


Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yarın (14 Mayıs) gerçekleştirilecek. Seçim öncesinde oy kullanırken dikkat edilecek hususlar bir kez daha gündeme geldi. 


MÜHÜR BAŞKA ALANA BULAŞIRSA OY GEÇERSİZ OLUR MU?

Bazı haber kaynaklarında ve sosyal medyada, seçim pusulasında mührü bastıktan sonra, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı iddiası öne sürüldü.

15 Mart 2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge’sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre, “TERCİH” veya “EVET” mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması” oy pusulalarını geçersiz kılmaz.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’unun 102. maddesine göre, “Birleşik oy pusulalarında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olsa bile, hangi siyasi parti veya bağımsız aday lehine kullanılmış olduğu “EVET” mührünün vurulduğu yerden kesin olarak anlaşılan oy pusulaları hesaba katılır.” hükmü kanun ile sabit.

SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Buna göre; Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLADI

Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞINA GEÇİCİ YASAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan duyuruya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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