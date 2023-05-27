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Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar için önemli uyarılar!

27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:01
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanabilecek miyiz?

Sadık başına giderken yanınızda kimlik belgeniz bulunmalı

Türkiye yarın (28 Mayıs Pazar günü) yeniden sandık başına gidiyor. Seçim gününün yaklaşması ile birlikte, oy kullanacak olan yurttaşlar "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Kimliksiz oy verilebilir mi? Oy kullanmak için kimlik yeterli mi? Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?" sorularının cevabını arıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

KİMLİKSİZ OY VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Yarın (28 Mayıs Pazar günü) yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; 
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), 
nüfus cüzdanı, 
geçici kimlik belgesi, 
resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, 
pasaport, 

evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, 
sürücü belgesi, 
hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, 
avukat, 
noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, 
resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. 

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLİR Mİ?

Sandık başına, yeni seçmen kağıdı gelmeyen ya da yanında seçmen kağıtı bulunmayan vatandaşlar da oy verebilecek.

GEÇİÇİ KİMLİK BELGESİ İLE OY KULLANILABİLİR Mİ?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

ESKİ NÜFUS CÜZDANI OLANLAR OY VEREBİLECEK Mİ?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak. 

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen yurttaşlar da oy kullanabilecek. 

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