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Sedat Peker BAE'den iade edilecek mi?

Geçtiğimiz yıl gece yarısı yaptığı video yayınlarıyla Türkiye'de gündemi değiştirn Sedat Peker, BAE ile imzalanan iade anlaşması kapsamına girecek mi?

19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:19
Sedat Peker BAE'den iade edilecek mi?

Sedat Peker BAE'den iade edilecek mi?



Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi konusunda tartışmalar yeniden alevlendi.


Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durak olan BAE'de Al Nahyan ile görüştü. İki ülke arasında ‘suçluların iadesi’ da dahil çok sayıda anlaşma imzalandı. Anlaşma sonrası BAE tarafından 'dijital tecrit' altında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iade edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti.  BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşen Erdoğan burada bir dizi anlaşmaya imza attı.


BAE İLE 13 ANLAŞMA YAPILDI

Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Ancak mutabakat arasındaki bir anlaşma dikkat çekti.

ki ülke arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Andlaşma” bu ülkede dijital tecrit altında bulunan Sedat Peker’i ilgilendiriyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’nin Sedat Peker’in iadesini isteyebileceği belirtiliyor.

Sedat Peker hakkında Türkiye’de devam eden davalar bulunuyor. Son olarak bugün, eski İHD Başkanı Akın Birdal’a yönelik suikastın azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açıldı.

ANLAŞMA MADDELERİNDE NELER VAR?

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma
Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma
Suçluların İadesine Dair Antlaşma
Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon
Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sedat PekerBAE
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