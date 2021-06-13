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Sedat Peker'den geçe yarısı açıklaması | Sohbet ettik

Yayınladığı videolarla çok sayıda yolsuzluk iddiasıyla Türkiye'de sert tartışmalara neden olan, ve milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Sedat Peker'den gözaltına alındığı yolunda çıkan haberleri yalanladı.

13 Haziran 2021 Pazar 23:01
Sedat Peker'den geçe yarısı açıklaması | Sohbet ettik

Sedat Peker'den geçe yarısı açıklaması | Sohbet ettik

Sedat Peker, gözaltına alındığı yönündeki iddiaları yalandı. Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk" dedi. Peker MİT operasyonuyla yakalandığı iddialarının ise aslının olmadığını söyledi.

GECE BOYUNCA YAŞANANLAR

Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları boyunca gece boyunca hareketli saatler yaşandı.

Sedat Peker yakalandı mı? Gece yarısı Türkiye'nin gündemine bomba gibi  düşen iddia henüz doğrulanamdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşme öncesi hakkında video yayınlamayacağını ilan eden Sedat Peker'in yakalandığı iddia ediliyor. Halk TV'de ve sosyal medyada yer alan iddialara göre Türk güvenlik güçleri, Peker’e operasyon düzenledi. Sedat Peker, bir kaç gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisini yakalamak, hatta suikast düzenlemek isteyenler olduğunu duyurmuştu.  Peker'in Dubai polisi'nin daveti sonucu gittiği merkezden en az 10 saattir geri dönmediğini duyurdu.

Emre Olur'un yaptığı açıklamaları yorumlayan güvenlik uzmanları, olayın bir gözaltı olabileceğini, resmi davetin içeriği hakkında ailenin bilgilendirilmesi gerektiği görüşünde. 

Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur'un açıklamaları biraz önce Halk TV'de yer aldı. 

Halk TV'de Özlem Gürses, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumu olmadığını ifade ettiklerini söyledi.

Gürses, avukatların anlattıklarına ilişkin şu aktarımı yaptı:

Birinci ağızdan aldığımız bilgilere göre; Peker henüz bulunduğu yerdeymiş ve kendisine yönelik bir operasyonda henüz bir gelişme yokmuş.

Emre Olur açıklamalarını  Barış Pehlivan aktardı

Gazeteci Barış Pehlivan ise Halk TV ekranlarında, “Kendisini Peker’in basın danışmanı olarak lanse eden” diyerek Emre Olur’un açıklamalarını aktardı.

Barış Pehlivan şunları ifade etti:

Emre Olur’a ulaştım. İlk ulaştığımda bana şöyle bir iddiada bulundu. Bakın altını çiziyorum bu söyleyeceklerim hepsi birer iddia. Doğruluğu teyit edilmemiş bir iddia. İlk iddiası şuydu; ‘Ben geceden beri iletişim halinde değilim. Ulaşmaya çalışıyorum.’ Sonraki görüşmede ise şöyle bir bilgi verdi. Tekrar söylüyorum bu da bir iddiadır. Dedi ki; ‘Ben, nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşme de konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor.’ Bakın bunların hepsi iddia. Altını çiziyorum teyit edilmemiş bilgiler. ‘Yanında telefonu yok, telefonu olmadığı için tweet ya da paylaşım yapamıyor. Ancak ben, ‘Bu bir gözaltıdır’ dedim. Gözaltında olmadığı iddiasında davet olduğu kelimesini kullanıyor. Genelde öyle kullanırlar. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır. Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor Emre Olur. Tekrar ediyorum. Peker’e yakınlığını gizlemeyen kişidir Emre Olur. Özetle, ‘Şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığına Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme gerçekleştiği’ iddiasını benimle paylaştı.


Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor

Gazeteci Alişer Delek ise Olur ile görüşmesine ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu.

Delek, Olur’un kendisine şunları aktardığını bildirdi:

Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu “daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi. TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor. Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum "Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti.


Bu arada Türkiye'nin Interpol'e Sedat Peker'in yakalanması için 10 kez başvurduğu, ancak başvuruların siyasi olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği bildiriliyor.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 00:40
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