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Sedat Peker'den 'helalleşme videosu' açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit altında yaşayan Sedat Peker'den 'helalleşme videosu' yanıtı: 'Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım'

21 Aralık 2022 Çarşamba 11:35
Sedat Peker'den 'helalleşme videosu' açıklaması

Sedat Peker'den 'helalleşme videosu' açıklaması


Halk TV'den Gazeteci Seyhan Avşar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker'in "helalleşme videosu" yanıtını paylaştı.


Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve "dijital tecrit" altında olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Gazeteci Seyhan Avşar, Halk TV yayınında Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri anlattı.


"Herkes konuşacak mı diye merak ediyor. Avukatına da bizim en çok sorduğumuz soru bu" diyen Avşar, Peker'in yakınlarının zaman zaman gazetecileri arayıp bir şeyler aktardığını belirti.

Gazeteci Avşar, son olarak yine Peker'in yakın çevresinden aldığı bilgileri şöyle anlattı:

"Sedat Pekar sözünün arkasında durduğunu söylüyor. Diyor ki 'Yaşadığım sürece, hatta ölürsem, öldükten sonra sözlerimin arkasında duracağım. Bahsettiğim videoları tamamlayıp basın yayın organlarıyla kamuoyuyla paylaşacağım.'

Bu çok kritik bir cümle. Bunu hiçbir koşula bağlamıyor. İlk kez Sedat Peker cephesinden 'konuşacak mı' sorularına bu kadar net yanıt geldi.

Bu cevaptan sonra artık bugün biliyoruz ki, Sedat Peker elindeki bilgileri, belgeleri, belki videolarını belirli yerlerle paylaştı. Başına bir şey gelmesi halinde bu videoları izleyeceğiz, belgeleri göreceğiz." 

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