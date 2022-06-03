Sedat Peker hastaneye kaldırıldı



Türkiye'de son dönemde çok sayıda yolsuzluk ve cinayetle ilgili yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen ve milyonlarca insan tarafından sosyal medyada takip edilen bir dönemin organize suç örgütü lideri Sedat Peker hastaneye kaldırıldı. Peker'in geçirdiği rahatsızlık haberi eşi Özge Peker tarafından duyruldu.

Sedat Peker’in sağlığı gayet iyi, bağırsak sistemine bir bakteri bulaşmış, onunla ilgili tedavi görüyor, hastanede kısa süre kaldı, evine geçti, tedavisi evinde devam edecek, sevenleri müsterih olsun… Kibrit kutusuna koyacağı tipler merak ediyordur diye bilgi vereyim istedim! pic.twitter.com/PyFrA2OgsA — Yılmaz ÖZDİL (@yilmazsozcu) June 3, 2022

sosyal medya hesabından, Sedat Peker'e serum takıldığı anları paylaştı. Bu arada Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bazı kahpeler, Sn. Reis Sedat PEKER hastaneye kaldırıldı diye çok sevinmişler. Bağırsaklarında görülen bir enfeksiyondan dolayı üç gün hastanede kalarak tedavisini tamamlamıştır. Size tavsiyemiz Sn. Reis Sedat PEKER’i tahrik edecek davranışlardan kaçınmanızdır!!! UYARIYORUZZ!!! — Deli Çavuş (@delicavus_nth) June 3, 2022

SERUMLU KOLU DİKKAT ÇEKTİ

O anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı. Özge Peker'in yayınladığı videoda Sedat Peker, hastanede serumlu koluyla görülüyor.