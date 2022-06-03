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Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Açıklama Peker'in eşi Özge Peker'den geldi.

03 Haziran 2022 Cuma 21:25
Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Sedat Peker hastaneye kaldırıldı


Türkiye'de son dönemde çok sayıda yolsuzluk ve cinayetle ilgili yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen ve milyonlarca insan tarafından sosyal medyada takip edilen bir dönemin organize suç örgütü lideri Sedat Peker hastaneye kaldırıldı. Peker'in geçirdiği rahatsızlık haberi eşi Özge Peker tarafından duyruldu.

Özge Peker sosyal medya hesabından, Sedat Peker'e serum takıldığı anları paylaştı. Bu arada Peker'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 

SERUMLU KOLU DİKKAT ÇEKTİ

O anları eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştı. Özge Peker'in yayınladığı videoda Sedat Peker, hastanede serumlu koluyla görülüyor. 

Son Güncelleme: 03.06.2022 22:21
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