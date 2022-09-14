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Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberi; Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine bir araçla gelen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Yılmaz Günay adlı görevli ağır yaralandı.

14 Eylül 2022 Çarşamba 12:11
Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlendi

Sedat Peker'in evine silahlı saldırı düzenlendi


AKP iktidarını hedef alan sosyal medya yayınlarıyla uzun süredir çok sayıda yolsuzluk olayını gündeme getiren Sedat Peker'in İstanbul'daki evine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saat 09.30 sıralarında gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Yılmaz Günay hastaneye kaldırıldı.
Bu arada Peker'i öldürmek için uluslararası suç örgütlerine yönelik çağrı yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Halk TV'de yer alan habere göre, evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde, Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker
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