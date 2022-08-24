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Sedat Peker'in evini Milli Parklar'a devretmişler

Bulunduğu ülkede, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isimle ilgili çok önemli iddialarda bulunan Sedat Peker'in, 25 yıldır vergisini ödediği ev Milli Parklar'a devredilmiş.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 11:20
Sedat Peker'in evini Milli Parklar'a devretmişler

Sedat Peker'in evini Milli Parklar'a devretmişler



Sosyal medya hesaplarından, AKP'li çok sayıda bakan, milletvekili ile birlikte, kendisini hedef alan mafya tipi organizasyonlara savaş açan Sedat Peker'in 25 yıldır vergisini ödediği ev milli parklara devredildiği ortaya çıktı. Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Metin Külünk ile birlikte kendisini hedef alan gazeteci, Türkiye'yi dolandırarak kaçan isimleri hedef alan video ve sosyal medya mesajlarıyla gündemden düşmeyen Sedat Peker'in evine el konulması tartışmalara neden oldu.

Sedat Peker’in avukatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Peker'in evi için emlak barışından yararlanılıp ödemelerin yapıldığını belirtti ve “Öyle bir hile yapmışlar ki çevredeki evler faydalanmış. Bir tek Peker’e ait ev, milli parklar alanına dahil edilmiş” dedi.
   

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan habere göre geçen yılın mayıs ayından bu yana sosyal medya hesaplarından siyaset-mafya-sermaye ilişkilerini deşifre eden suç örgütü lideri Sedat Peker’in İstanbul Beykoz’daki evi, “Milli Parklar ve Bahçeler”e devredildi.

İddiaya göre Peker, Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve “tek mal varlığım” dediği konut için 2018’de çıkarılan “İmar Barışı”na başvurdu ve faydalanmak için gereken ödemeyi de yaptı.

"25 YIL VERGİ ÖDEDİ"

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan Peker’in avukatı, iddiaları doğruladı.

Sedat Peker'in avukatı, şu açıklamayı yaptı: 

“Müvekkilim her yurttaş gibi emlak barışından faydalanıp ödemelerini yaptı. Ancak öyle bir hile yapılmış ki evin sağ ve solundaki konutlar bu barıştan faydalanırken Peker’e ait olan evi milli parklar alalına dahil etmişler. Müvekkilim 25 yıldır bu ev için vergilerini ödüyor. Evin tapusunu alacakken milli park ve bahçelere kayıt yaptıklarını öğrendik. ‘Milli parklara ait olan yerler emlak barışından faydalanamaz’ diyorlar... O halde neden başvurumuz kabul edildi. Ödeme alındı, kazanılmış hakkımızın elimizden alınmasına karşı gerekli yasal adımları atacağız.”
 

Anahtar Kelimeler:
Sedat Peker
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