Sedat Peker Türkiye'ye iade edilecek mi?



Açıklamaları ile Türkiye'de çok sayıda rüşvet ve karanlıkta kalmış olayın aydınlatılmasını sağlayan Sedat Peker'den bir haftadır haber alınamıyor. Youtube üzerinden video yayını yaklaşık 2 aydır engellenen Sedat Peker'in takipçileri merakla yeni açıklama beklerken, Peker'e ulaşabilen nadir gazetecilerden Erk Acarer, Flash TV canlı yayınında önemli bilgiler verdi.

Flash TV'de Gizem Fidan'ın sunduğu Hafta Sonu Sıcak Haber programına canlı yayında bağlanan gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğini açıkladı.

Gizem Fidan'ın sorularını yanıtlayan Erk Acarer, Sedat Peker'in nerede olduğu ve son durumuna ilişkin önemli bilgiler açıkladı.

SEDAT PEKER NEREDE KALIYOR?

TÜRKİYE VE BAE GÖRÜŞMESİNDE SEDAT PEKER KONUŞULDU MU?

Sedat Peker'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Acarer, "Sedat Peker bildiğimiz kadarıyla hala Birleşik Arap Emirlikleri'inde ve yine bundan 2 gün önce attığım tweetler güncelliğini koruyor. Aşağı yukarı 1 haftadır birebir bir iletişim kuramıyorum. Bu bilgileri yakınları ile kurduğum ilişkilerden öğreniyordum. Kendisi ile facetime üzerinden iletişim kuruyordum. Yakın kaynaklardan edindiğim bilgilere göre ailesi ile birlikte. Videolarda gördüğümüz otelde kalıyor ama telefon ve internet gibi bir erişimleri yok. İnternet olanakları tamamen bitti. Kızları okul ile ilgi de interneti kullanamıyor. Oyun oynamaları bile yasak. Çünkü Sedat Peker'in buradan bir sızma yapacağına dair kaygı duyuluyor." diye konuştu.

Bunların nedenini BAE ve Türkiye'nin yakınlaşması olarak açıklayan Acarer "BAE ve Türkiye'nin yakınlaşmasının iki temel nedeni vardı. AKP iktidarı sıkıştı. Ekonomik yönden ve Sedat Peker'in Mayıs ayından beri yaptığı ifşalar nedeniyle sıkıştı. Zaten kriminal bir iktidar olduğunu biliyoruz biz ama Peker'in iddiaları bunu bir adım öteye götürmüştü. GörüşmedeSedat Peker'in iktidara verdiği rahatsızlık ve engellenmesi konuşuldu. Sedat Peker'in anlattıklarına yalana diyen iktidar, susturulması için neden bu uluslararası görüşmeleri yaptı." ifadelerini kullandı.



SEDAT PEKER TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusunda da açıklamalarda bulunan Acarer, "Türkiye bu konuda istekli olabilir ama Sedat Peker önemli bir figür. Dünyanın her yerinde joker olabilecek bir figür. Böyle bir durumun gerçekleşeceğini düşünmüyorum." dedi.

SEDAT PEKER TUTUKLU MU?

Gizem Fidan'ın "Tutukluluk" sorusu üzerine Acarer, "Sedat Peker'in ev hapsi durumu tutukluluk olarak düşünülebilir. Türkiye'de ev hapsi olanlarla görüşebiliyordum. Ama Peker'e böyle bir ulaşım durumumuz bile olmaması ağır bir tecrit olduğunu gösteriyor." yanıtını verdi.

