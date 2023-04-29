Sedat Peker yeni videolar yayınlayacak mı?



Halen Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital tecrit altında yaşayan Sedat Peker, seçim öncesi yayınlama sözü verdiği videolar konusunda avukatı Ersan Barkın'dan açıklama geldi. Barkın müvekkilinin seçime iki ay kala yapmaya söz verdiği açıklamaları yapıp yapmayacağına dair soruya yanıt verdi.

Bazı gazeteci dostların,sayın @sedat_peker ‘in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum.

Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir.

Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan… — Ersan Barkın (@ersanbarkinn) April 29, 2023

"Bazı gazeteci dostların, sayın Sedat Peker'in seçime birkaç gün kala açıklamalarına devam edeceğine dair değerlendirmelerini okuyorum. Sayın Peker’in ifade hürriyetinden mahrumiyeti iradi bir durum değil, hukuki durumun gereğidir. Dolayısıyla kendi kararıyla bu durumu ortadan kaldırabilmesi olanaklı değildir.

Ancak bulunduğu ülkedeki hukuki ve fiili durumun değişmesi gerekir ki bunun için herhangi bir siyasi destek sağlanamadığı,yapılan imza kampanyaları da sonuç vermediği için kendi hukuki girişimleri dışında bir olanak kalmamıştır."