Şehir hatları vapurları yolcu ücreti 5 kuruş oldu



Uygulama ile deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme amaçlanıyor. Karar bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı.

Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri, bugün yapılan UKOME toplantısında alınan kararla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. İBB, alınan kararla birlikte bazı hatlarda İstanbulluları 5 kuruşluk sembolik fiyatla taşıyacak. Kararın alınmasındaki amaç deniz ulaşımını yaygınlaştırma ve esnek çalışma saatlerini teşvik etme şeklinde açıklandı. İndirimin uygulanacağı hatlar Üsküdar – Eminönü, Kadıköy – Eminönü, Kadıköy – Karaköy, Kadıköy – Beşiktaş ve üç iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak belirlendi. Uygulama, “Adalar” ve “İstinye – Çubuklu Arabalı Vapur” hatlarında geçerli olmayacak.

Uygulamanın geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

Hattın Adı ve Kısa Açıklaması

BEŞİKTAŞ-KADIKÖY

ÜSKÜDAR- KARAKÖY- EMİNÖNÜ

EMİNÖNÜ-KADIKÖY

BOĞAZ GİDİŞ GELİŞ (EMİNÖNÜ-BEŞİKTAŞ-ORTAKÖY-EMİRGAN-PAŞABAHÇE-BEYKOZ)

ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ

KARAKÖY-KADIKÖY

KADIKÖY-KARAKÖY--EMİNÖNÜ

ÜSKÜDAR-KARAKÖY-KASIMPAŞA-FENER-BALAT-HASKÖY- AYVANSARAY-SÜTLÜCE-EYÜP(HALİÇ HATTI)

KADIKÖY-KARAKÖY-BEŞİKTAŞ

KABATAŞ-BEŞİKTAŞ-K.SU

İSTİNYE-K.SU

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ-İSTİNYE-SARIYER

A.KAVAĞI-R.KAVAĞI-SARIYER

ÇENGELKÖY-BEBEK-KANLICA-İSTİNYE

A.HİSARI-MUH İSK-EMİNÖNÜ

BEYKOZ MUH BOĞAZ ÜSKÜDAR- KABATAŞ

SARIYER MUH BOĞAZ -EMİNÖNÜ

BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(1)

BEYKOZ MUH İSKELE EMİNÖNÜ(2)

ÇENGELKÖY-BEŞİKTAŞ-EMİNÖNÜ(10)

ÇKÖY-BEYLERBEYİ-BEŞİKTAŞ-E.ÖNÜ(4)

EMİNÖNÜ- BEŞİKTAŞ- ARNAVUTKÖY- EMİRGAN- İSTİNYE- SARIYER- R. KAVAĞI KIYIYA PARALEL(AVRUPA YAKASI)

ÜSKÜDAR- B.BEYİ- Ç.KÖY- A.HİSARI- KANLICA- ÇUBUKLU- P.BAHÇE- BEYKOZ - A.KAVAĞI KIYIYA PARALEL(ANADOLU YAKASI)

BOSTANCI-KARAKÖY-KABATAŞ