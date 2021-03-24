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Şehirler arası otobüsten indirilen yolcu kazada can verdi

Bir yandan kar yağışı, diğer yandan dondurucu soğuk, İstanbul'dan bindiği yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram adlı genç, trafik kazasında can verdi.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:50
Şehirler arası otobüsten indirilen yolcu kazada can verdi


Şehirler arası otobüsten indirilen yolcu kazada can verdi

Kayseri İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünden yanında oturduğu kişiyle çıkan tartışmanın ardından otobüs sürücüsü ve muavini tarafından indirilen Barış Bayram adlı gencin TEM'de cansız bedeni bulundu. Yoğun kar yağışı ve  dondurucu soğuk havaya rağmen otobüsten indirilen Barış Bayram'a TEM'de bir kamyonun çarptığı belirlendi. Talihsiz genci otobüsten indiren sürücü ve tartıştığı yolcuların kimliği henüz belli değil. Vicdansız sürücü dinlenme tesislerine 1 KM uzakta indirdiği gencin otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. İşte o haberin detayları.

TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen Barış Bayram, yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren korkunç kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İstanbul-Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram (22), iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan dinlenme tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram’a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
TemKazaKayseri IstanbulIstanbul Kayseri
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