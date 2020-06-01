Şehirlerarası seferler başladı, fiyatlar ikiye katlandı





Koronavirüsle mücadele kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüs seferleri bugün başlarken, bilet fiyatlarının zamlanması vatandaşları çileden çıkardı. Firma yetkilileri ise bakanığın tarifesini güçlükle uyguladıklarını belirterek geçiş ücretlerinin yüksekliğine dikkat çekti.



Edinilen ilk bilgilere göre yeni normalleşme süreci kapsamında 81 ilde bugün itibari ile seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Vatandaşların yolculuk yapmak için gelmeye başladığı otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

“BİLET FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI"

Balıkesir’de yaşayan ailesinin yanına gittiğini ifade eden Buse Gülakın, “Yasağın kalkmasını bekledim. Daha önce izinle gitmeye çalıştım ama olmadı. 6 aydır ailemi görmüyorum. Onların yanına gidiyorum. Burada yoğunluk çok fazla olduğu için internetten bilet almayı tercih ettim. Bilet fiyatları iki katı. Bilet bulmakta zorlandım. Ek seferler açıldı ondan alabildim ancak. İlk gün için bence çok fazla yoğun değil. Belki ilerleyen saatlerde daha yoğun olacaktır” diye konuştu.

"AZ SEFER SAYISI VAR"

"SAAT 11.00'E KADAR ARAÇLARIN HEPSİ DOLU"

Seyahat yasağının kalkmasının ardından Ankara’ya gideceğini belirten Damla Gürsoy, “Bileti internet üzerinden aldım. Biraz pahalıya mal oldu. Sefer sayıları az olduğu için ve yer kısıtlaması olduğu için mesafeyi koruyarak internet üzerinden aldık. Az sefer var. Bazı firmalar daha seferlerine başlamadı. İlk bulduğumuzu aldık. Sabahın bu saatine göre biraz yoğunluk var. İstanbul çıkışı önemi” dedi.

Sakarya’ya seyahat etmek için araç bulamadığını dile getiren Salih Zeki Göktepe, “Sabah 7 buçukta geldim. Önceden rezervasyon yaptırmamıştım. Sanırım aktarmayla filan, bir şekilde gideceğim. Saat 11.00’e kadar araçların hepsi dolu” şeklinde konuştu.

“EK SEFERLER DÜZENLENDİ"

Araç kaptanı Birol Yıldız, “Bugün itibariyle normalleşmeye geçtik. Seferlerimize başladık. Araçlarımız yarı kapasiteyle hizmet etmekte. Hijyen kuralları çerçevesinde seferlerimize başlamış bulunmaktayız. Ege tarafına seyahat ediyoruz. Şu anda gözle görülen bir yoğunluk var. Cevap verebilmek adına yetkililerimiz, firmalarımız tarafından ek sefer düzenlendi. Her koltukta birer kişi çapraz şekilde 50 kişilik bir araçta 25 kişi taşıyabiliyoruz” dedi.

"BAKANLIĞIN TARİFESİNE UYUYORUZ"

Bilet fiyatlarıyla ilgili konuşan Yıldız, “Yollarımızın maliyetleri çok yüksek. İzmir-İstanbul seferi yapan bir otobüs bin 100 lira köprü ve otoban parası veriyoruz. Yakıt fiyatlarımız baya yüksek. Fiyatlarımızda araçlara ve firmalara çok bir şey kalmıyor. Ulaştırma Bakanlığımızın belirlemiş olduğu tarife üzerinden seyahat ettiriyoruz. Fiyatlandırmayı o şekilde yapıyoruz” dedi.