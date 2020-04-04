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Şehirlere giriş yasağı | Binlerce araç geri dönüyor

Ölümcül koronavirüs ile mücadele kapsamında gece yarısından itibaren 30 büyük şehir ve Zonoguldak için alınan kararın ardından binlerce araç geri gönderildi.

04 Nisan 2020 Cumartesi 11:01
Şehirlere giriş yasağı | Binlerce araç geri dönüyor


Şehirlere giriş yasağı | Binlerce araç geri dönüyor


Türkiye covid-19 virüsüne karşı verdiği mücadelede gece yarısından itibaren aldığı tarihi kararı uygulamaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Tekirdağ yönünden İstanbul'a giriş yapmak için sabah erken saatlerde kontrol noktalarına gelen sürücülere jandarma ve polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak’a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul’da saat 00.00’ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin giriş ve çıkışlarında görev aldı.

SİLİVRİ'DEN GERİ GÖNDERİLDİLER

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor.
Bu kapsamda, Silivri Gümüşyaka mevkiinde Tekirdağ yönünden gelen sürücülere yönelik önlem alan jandarma ve polis ekipleri, gerekli istisnaları taşımayan özel araç sahiplerini geri gönderdi.

"TEK SORUNUMUZ MASKE BULMAK"

Ekipler, tek tek araçları durdurarak sürücülere haklı bir nedenlerinin olup olmadığını sordu. Bir sürücü, “Uygulama yapılması normal. Vakaları hepimiz biliyoruz” dedi. Bir başka sürücü ise, “Bu şekilde daha güzel oluyor. Tek sorumuz maske bulmakta zorlanıyoruz. Bazı şeylerde bilinçli olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

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