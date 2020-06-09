

Şehit Aybüke Öğretmen unutulmadı, unutulmayacak





PKK yandaşları; gencecik bir öğretmeni hunhanca katledeli tam 3 yıl oldu. Aybüke Öğretmen'in yaşam hakkını elinden alanlara karşı şimdiye kadar 'GIK'nı çıkaramayanlar dışında, Türkiye Aybüke Öğretmen'i unutmadı. İnsanlığını unutanlar, vicdanlarını binlerce insanın kanına giren örgütün mekap ayakkabıları altında ezdirenler, bu vahşi saldırıyı tek bir kez kınayamazken, Türk halkı sonsuza dek hep sizi hak ettiğiniz lanetle anacak!

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Henüz 22 yaşındaydı ve öğrencileriyle yaz tatilinden sonra yeniden buluşacaktı. Ancak genç öğretmen, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.



KATİLLERİ ÖLDÜRÜLDÜ, İRANLI TERÖRİST 18 YILLA KURTULDU

Batman’ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu “Agit” kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti. Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık “terör örgütüne silah sağlamak” suçundan 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN DUYGUSAL MESAJ

PENDİK'TE ANILIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehadetinin üzerinden üç yıl geçen Aybüke öğretmeni yayımladığı bir mesajla andı. Başkan Yavaş'ın mesajı şöyle: - Bundan 3 yıl önce "Bayrağın dalgalandığı her yer vatandır" diyen tertemiz bir öğretmenimizi hain teröre kurban verdik. - Yüreği çocuk sevgisiyle dolu Aybüke öğretmenimizi unutmadık, unutmayacağız. - Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Batman’ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın anısına duygusal bir klip hazırlandı. Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke öğretmenin hafızalara kazıdığı Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi. Hazırlanan klibi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından, “Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı saygı ve rahmetle anıyorum” notuyla paylaştı



İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde, henüz 7 aylık öğretmenken, karne dağıtımı sonrası evine dönüş yolunda teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri tarafından Şenay Aybüke Yalçın’ın şehit olduğu gün olan 9 Haziran’da anlamlı bir klip hazırlandı. Klipte, Pendik Belediyesi Sanat Akademisi öğretmenleri Aybüke Yalçın’ın çok sevdiği "Mağusa Limanı” türküsünü seslendirdi.

"BENİ ÖLDÜRENDE YOKTUR DİN, İMAN"

Belediye Başkanı Ahmet Cin, klibi sosyal medya hesabından paylaşarak şehit öğretmeni andı. Klipte öğretmenler Mağusa Limanı türküsünü söylerken, Aybüke Öğretmenin fotoğrafları yer aldı. Öte yandan klip , Aybüke Öğretmenin , “Beni öldürende yoktur din iman” sözleriyle son buldu.