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Şehit cenazesinde Özgür Özel'e protesto

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da katıldığı Şehit Er Enis Budak'ın cenaze töreninde bir grup tarafından protesto edildi.

24 Aralık 2023 Pazar 23:09
Şehit cenazesinde Özgür Özel'e protesto






Şehit cenazesinde Özgür Özel'e protesto

12 askerimiz, memleketlerinde son yolculuğunda binlerce yurttaşın katıldığı cenaze törenlerinin ardından toprağa verilirken, CHP lideri Özgür Özel, kendi memleketinde katıldığı cenaze namazı sonrası bir grup tarafından protesto edildi. Kısa süreli gerginlik sırasında tepki gösterenler de oldu.

Pençe-Kilit'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı cenaze töreninde gerginlik yaşandı.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 asker şehit oldu. Saldırıda şehit olan askerler için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine uğurlandı.

MANİSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı da memleketi Manisa'ya getirildi. Şehit Er Enis Budak'ın cenazesi Saruhan Bey Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E PROTESTO

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel’in cenazenin kılınacağı camiye gelmesinin ardından bir grup tarafından protesto edildi.

ÖZEL'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel paylaşımında, "Son 24 saatte çok acı haberlerini aldığımız 12 evladımızdan, hemşehrimiz Enis Budak'ı Manisa'da son yolculuğuna uğurladık. Değerli ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Hepimizin bir kez daha başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.
 

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