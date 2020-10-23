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Şehit evinden bayrak indiren müptezel kadın serbest bırakıldı

Terörle mücadele sırasında şehit düşen PAMİT Komutanı Esma Çevik'in evine asılan Türk Bayrağı bir müptezel kadın tarafından indirildi. Kısa sürede yakalanan saldırganı savcılık serbest bıraktı.

23 Ekim 2020 Cuma 00:07
Şehit evinden bayrak indiren müptezel kadın serbest bırakıldı

Şehit evinden bayrak indiren müptezel kadın serbest bırakıldı



PKK'lı katillerin tuzakadığı patlayıcıyı imha ederken şehit düşen PAMİT Komutanı Esma Çevik'in evine asılan Türk bayrağı alçakça saldırıya uğradı.
Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Baba Hüseyin Akgül, "Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi. Saldırıdan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak savcılığa teslim edilen ve ismi açıklanmayan müptezel saldırgan serbest bırakıldı.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik’in Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Haber verilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede  gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Baba Hüseyin Akgül’ün evine ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı. 

Olay anını anlatan Şehit Esma Çevik’in babası Hüseyin Akgül, “Acı bitmeden, yeni bir acı yaşadım. Benim kızımın şehit olmasından sonra bu olayın olması beni iyice derinden yaraladı. Şehit olduğu gün askerlerin asmış olduğu bayrağı bir hırsla çekip koparıyor ve yere fırlatıyor. İçler acısı bir durum. Bu yetmezmiş gibi şehitlere ve devlete bir sürü hakaretler etmiş. O da yetmemiş gibi kızıma yönelik, ‘iyi ki geberdi. Şehitler iyi ki geberiyor’ diye laflar etmiş. Şahsı tanımıyorum. Bizim mahallede oturuyormuş. Terörle mücadele 10 dakika içerisinde kişiyi buluyor ve ifadesini alıyor. Cumhuriyet Savcılığı bırakıyor. Bu daha çok beni yaraladı. Böyle bir suçu işleyen insanın dışarıda gezmesinden dolayı utanıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Bayrakşehit Evi
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