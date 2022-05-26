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Şehit haberini bakanlık duyurdu

Piyade Sözleşmeli Erimiz Mehmet Meral Pençe-Kilit operasyon bölgesinde hain terör örgütü PKK’nın taciz ateşi sonucu  şehit düştü.

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:17
Şehit haberini bakanlık duyurdu

Şehit haberini bakanlık duyurdu 


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzey kesiminde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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