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Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı

Vezneciler'de 6 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit düşen Polis memuru Kadir Cihan Karagözlü ve diğer şehitler için için Mevlid-i Şerif okutuldu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:19
Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı

Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü dualarla anıldı

Fatih Vezneciler'de 6 yıl önce 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü için mevlit okutuldu.

Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü ve babası Zeki Karagözlü ile diğer şehitler ve aileleri için okutulan mevlide mahalle sakinleri ve şehit yakınlarından yoğun bir katılım oldu.

Programı düzenleyen şehit polisin ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü, okutulan Kur’an ve duaların bütün mahalle sakinlerinin geçmişleri ve şehitler için okutulduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Nadiye Polat ve siyasi parti temsilcilerinin iştiraklerinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Karagözlü, programa maddi destek sağlayanlara da teşekkür ettiğini belirtti.

Kur’an ve dua okunan programına; Abdullah Sapan, Nihat Kurt, Alaettin Polat, Erhan Öner, Dilek Ürün Karadağ, Asuman Sula Durmuşoğlu, Nihayet Uzun Gölbaşı, Tülin Kitapçı ve İbrahim Şencan’ın da aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri de iştirak etti.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 29.11.2022 11:01
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