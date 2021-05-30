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Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu

Doğubayazıt'ta Eren 15 operasyonu sırasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, son yolculuğuna uğurlandı. Keleş'in cenazesinde, acılı eşin feryadı yürekleri dağladı.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:52
Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesinde göz yaşları sel oldu 

Terörle mücadelenin aralıksız sürdüğü Doğu Anadolu'da Eren-15 Operasyonu'nda yaralanan ve şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenazesi, memleketi Ankara'da toprağa verildi. Şehidin eşi Pınar Keleş'in  "Ne olur gitme, gidersen geri gelmeyeceksin. İn arabadan, ne olur in" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde devam eden Eren-15 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in cenazesi, Ağrı’da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara’ya getirildi.

 Şehidin cenazesi ilk olarak, Keçiören ilçesindeki baba evine götürülerek helallik alındı, ardından Ahmet Hamdi Akseki Camiinde tören düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri, şehidin annesi Peruzat, babası Hasan ile eşi Pınar Keleş’e başsağlığı dileklerinde bulundu.

Şehidin oğulları 9 yaşındaki Deniz Arda ile 1.5 yaşındaki Güney Alp de cenaze töreninde yer aldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve şehidin ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.

 Şehit Keleş için, öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından Keleş’in Türk Bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından jandarmanın cenaze aracına konularak camiden dışarı çıkarıldı. Şehidin eşi Pelin Keleş, bu sırada cenaze aracının peşinden koşup, ‘Ne olur gitme, gidersen geri gelmeyeceksin. İn arabadan, ne olur in’ diyerek gözyaşı döküp el salladı. Şehidin cenazesi, Bağlum Mezarlığında toprağa verildi.

Son Güncelleme: 30.05.2021 23:52
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şehitAnkaraDoğubayazıtUzman Çavuş
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