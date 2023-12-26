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Şehitlere saygı yürüyüşünde gülen AKP'lilere tepkiler yağdı

12 askerimizin şehit düştüğü hain saldırın ardından Türkiye yastayken, AKP'li başkanların 'şehit yürüyüşü' eğlencesi sosyal medyada tepkilere neden oldu

26 Aralık 2023 Salı 19:26
Şehitlere saygı yürüyüşünde gülen AKP'lilere tepkiler yağdı






Şehitlere saygı yürüyüşünde gülen AKP'lilere tepkiler yağdı


PKK’lı hain teröristlerce şehit edilen 12 vatan evladı için İzmit’te gerçekleştirilen Teröre Lanet yürüyüşüne, AKP'li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın gülüşmeleri damgasını vurdu.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından birçok kentte 'Teröre Lanet' yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bugün de 145 sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla İzmit’te binlerce vatandaşın katılımıyla bir yürüyüş yapıldı.

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, İzmit Fevziye Camii önünde başlayan ve Anıt Park’a kadar süren siyaset üstü yürüyüşe AKP’lisinden CHP’lisine, MHP’lisinden İYİ Parti’lisine pek çok partiden il bazında üst düzey katılım oldu.

Teröre karşı tek vücut olunan yürüyüşte, şehitlerin acısı, yürüyüşe katılan binlerin yüzüne yansırken dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı. Fotoğraf karelerine, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün, Kartepe Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra’nın ve etrafındaki kimi katılımcılar ile bir başka tarafta Kartepe Belediye Başkan adaylığı konuşulan AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın gülüşmeleri yansıdı.

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