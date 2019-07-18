Sel suları Düzce, Eregli'yi bastı, hasar büyük

Dünden itibaren devam eden şiddetli yaz yağmuru Karadeniz bölgesinde çok sayıda yerleşim birimini vurdu. Meteorolojinin bazı iller için yaptığı uyarıların ardından bugün etkili olan sağanak yağış, Düzce ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde felakete neden oldu. Düzce'de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişinin felaketten etkilendiği öğrenildi. Bu arada patlayan bir baraj borusu felaketin etkilerini daha da artırdı. Bazı köylerde sürüklenen araçlar denize kıyısına kadar ulaştı. Karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı bölgedeki vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor. Helikopterle yapılan arama kurtarma çalışmalarında selde mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de gece boyu devam eden yağmur sabah saatlerinde sele yol açtı. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi taştı. Kışla, Kavaklık ve Kepez Mahallesi’nde onlarca iş yeri, ev ve otomobil sular altında kaldı. Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Düzce Valiliği akşam saatlerinde 7 kişi ile ilgili kayıp ihbarı geldiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Düzce'ye gideceği bildirildi...



Meteorolojinin bazı bölgeler için yaptığı sağanak yağış uyarısı Düzce ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde felakete neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı bölgede mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.

Düzce'de kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, yaklaşık 4 bin kişinin felaketten etkilendiği öğrenildi. Karayolu ile ulaşımın sağlanamadığı bölgedeki vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

EREĞLİ'DE AŞIRI YAĞIŞ DERE TAŞIRDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle dere taştı, ev iş yerlerini su bastı. İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı. Kışla Sanayi Sitesi içerisinde park halinde bulunan onlarca araçta sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün Kışla Sanayi Sitesi girişinde bulunan istasyonu da selden etkilendi. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle Ereğli-Alaplı kara yolunun Gülüç beldesi girişinde su birikintisi oluştu. Yol güzergahının bir bölümünün kapandığı bölgede, trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Bölgede dağlık alandan gelen yağmur suyu şelale görünümü oluşturdu. Ömerli Mahallesi'nde bulunan Ereğli Devlet Hastanesinin zemin katlarını su bastı. Kışla Sanayi Sitesi başta olmak üzere ilçe genelinde pek çok ev ve iş yerinde su baskınları oluştu. Selin ortasında kalan vatandaşları Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri selde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdiveni ile tahliye ederek güvenli bölgeye aldı.Yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, yol güzergahında incelemelerde bulundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde doğal afet yaşandığını söyledi. İlçede kriz masası oluşturulduğunu anlatan Posbıyık, "Sabaha karşı yağışlar etkisini arttırdı. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kurduk. Kışla Sanayi Sitesi'ne gittim, oralar çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Yaşanan olay doğal afettir. Şu ana kadar evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 45 vatandaşımızı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz tümüyle sahada. Bütün dereleri gözlem altında tutuyoruz" diye konuştu.



HEYELAN KARAYOLU ULAŞIMINI ENGELLİYOR

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde dün geceden itibaren etkili olan sağanak hayatı felç etti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle Gölyaka ilçesinde Dilaver, Esmehanım, Uğurlu, Arabacı, Koçullu, Sarıyayla, Aktaş köyleri, Cumayeri ilçesinde Hamascık, Yeşiltepe, Kızılüzüm, Esentepe, Harmankaya, Büyükmelen, Çelikdere, Dokuzdeğirmen, Üvezbeli, Taşlık, Ordulukaradere köyleri, Gölyaka ilçesinde ise Hacıyakup, Hamamüstü, Güzeldere, Aksu ve Değirmentepe köylerine ulaşım sağlanamıyor. Sel ve su baskınlarının yanı sıra heyelan da köylere karayolundan ulaşımı engelliyor.

51 KİŞİ HELİKOPTERLERLE KURTARILDI

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'nca 4 bin kişinin etkilendiği sel bölgelerine arama ve kurtarma çalışmaları için helikopter sevk edildi. Düzce'ye gönderilen 5 helikopter ile ilk olarak gece saatlerinden itibaren Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü nehir evleri mevkiindeki 8 kişi ardından da Doğu illerinden Düzce´ye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçiler kurtarıldı. Yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 51 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Helikopterle Düzce 18 Temmuz stadyumuna getirilen vatandaşlardan bazıları 112 Acil sağlık ambulansları ile çeşitli hastanelerin acil servislerine nakil edildi. Stadyuma alınan vatandaşlara da çay ve sıcak çorba ikramı yapıldı.

BARAJ BORUSU PATLADI

Akçakoca ilçesinde de Sarıkaya Barajı´nın ana su borusu patladı. Taşan sular şehir merkezini geçerek denize dökülmeye başladı. Bu sebeple Kale yolu olarak bilinen alandaki bazı ahşap iş yerleri yıkılarak denize aktı. İlçede park halinde bulunan araçlar da denize sürüklenerek kayboldu.



İlçenin merkezi ile bazı köylerinde aşırı yağışlar sonrası sel yaşandı. Akçakoca ilçe merkezinde derelerin taşması ve rögar kapaklarının tıkanması sonucu yaşan selde iş yerlerini su bastı, otomobiller sular altında kaldı. İlçeye bağlı Uğurlu Köyü ise tamamen sular altında kaldı. Köye ulaşım sağlanamazken 320 hanenin bulunduğu ve bin 100 kişinin yaşadığı köyde vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Köydeki evlerin büyük çoğunluğu sularla dolarken, otomobiller ve fındık tarlaları da zarar gördü. Akçakoca Kaymakamlığı, AFAD ve İl Özel idaresi ekipleri köyde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.