Sel sularında sıkışan vatandaşları zıpkıncılar kurtardı

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarının ardından İstanbul bugün yağmurlu hava sisteminin etkisi altında kaldı. Metrekareye 114 Kg yağmurun düştüğü İstanbul'da adeta felaket görüntüleri ortaya çıktı. Yer yer aralıklarla hızını keserek devam eden sağanak yağmur nedeniyle yollarda mahsur kalanlar da oldu. Yenikapı alt geçidinde mahsur kalan vatandaşları, dalıştan dönen iki zıpkınçı dalgıç kıyafetiyle ilgin görüntü oluşturdu.

İstanbul’da yoğun sağanak yağış nedeniyle Yenikapı Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nde mahsur kalan araçlar ve içinde bulunanları dalıştan dönen iki zıpkıncı kurtardı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle altgeçitler göle döndü. Yenikapı’dan Bakırköy’e gitmek isteyen araç sürücüleri Şehit Vefa Karakurdu Alt Geçidi’nin su altında kalması nedeniyle zor durumda kaldı. Yolu kaplayan sudan geçebileceğini düşünen çok sayıda sürücü altgeçidin çıkışında suyun yüksek olması nedeniyle kaldı.



Köprü altında kalan araçlarından çıkamayanların yardımına tesadüfen dalıştan dönen iki zıpkıncı yetişti. Fibay Korkmaz ile Sinan Özdemir araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Büyük korku yaşayan iki kadın ve çocuk ta mahsur kaldıkları araçtan çıkarıldı. Su yüksekliğinin azalması ile araçlar altgeçitten çıkabildi.