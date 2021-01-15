Selçuk Özdağ'a çirkin saldırı | Bahçeli'ye soru sordu saldırıya uğradı



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden yönelttiği bir sorunun ardından yolu kesilerek saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın sağlık durumu iyiye giderken, saldırganlar hala yakalanamadı. Aynı gün yine Ankara'da evinin önünde saldırıya uğrayan duayen gazeteci Orhan Uğurluoğlu'na saldıranlar ise yakalarnarak gözaltına alındı. Selçuk Özdağ'a 5, Orhan Uğurluoğlu'na ise 4 kişi saldırmıştı. Bu arada Selçuk Özdağ, iki gün önce, gazeteci yazar Orhan Uğurluoğlu'nu ziyaret etmiş, MHP'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu.

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CUMA'YA GİDERKEN SALDIRDILAR

Türk siyasetinde ülkücü kökenli politikacılardan Selçuk Özdağ, MHP'yi eliştirdiği için, evinden çıktıktan sonra kendisini takip eden 5 kişinin saldırısına uğradı.

Silahlı sopalı saldırıda Selçuk Özdağ’ın yaralı olarak hastaneye kendi imkanları ile gitti. Saldırının Ankara’da gerçekleştiği öğrenildi.

Medya Notu’nun ulaştığı son bilgilere göre, saldırının ardından Selçuk Özdağ hastaneye kaldırıldı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.

MHP’ye ve Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirileriyle bilinen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara’daki evinin hemen yakınlarında beş kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradı.

SON OLARAK BAHÇELİ'YE SORU SORMUŞTU

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, yaptığı ilk açıklamada “Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Boğuşmamış olsam, belki de ölmüştüm. Bunların hukuk reformu bu. Kendilerini eleştirenleri susturmanın yolu silah, sopa, hakaret, küfür” ifadelerini kullandı.



Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde:

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ tedavi gördüğü hastaneden telefonla KRT canlı yayınına bağlandı ve yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm. Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor dedim.

BUNLARIN HUKUK REFORMU BU

Selçuk Özdağ susmaz, Selçuk Özdağ ancak öldürürlerse susar. Aziz millete sesleniyorum, bunların hukuk reformu bu. Kendilerini eleştirenleri susturmanın yolu silah, sopa, hakaret, küfür... Bunları yapıyorlar. Ben 3 dönem milletvekilliği yaptım. Ben 5 sene ülkü ocaklarında çalıştım, 7 sene idamla yargılandım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcılığını yaptım. Bu saldırı demokrasi ayıbıdır. Türkiye'yi zorbalar ülkesi yapmayacağız. Burası orman kanunlarının geçerli olduğu bir ülke olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu failleri bulun. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman korkmadım. Kenan Evren'den de korkmadım. Konuşmaya da devam edeceğim. Farklı şeyler de söyleyeceğim.

ARKADAN SALDIRDILAR

Arabaya biniyordum bana arkadan saldırdılar. Onlarla boğuşmaya, yumruklaşmaya başladım. Bana hiçbir şey söylemediler. İki kişi bana silah doğrultmuştu. Şoförüme de silah doğrultmuştu. Şoförüm silahla ateş etmeye başlayınca korktular ve çekildiler. Milletimi uyandırmak istiyorum, uyarmak istiyorum. Aziz milletim uyanın."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar'daki evi bir grup ülkücü tarafından basılmak istenmişti. Polisin müdahale etmediği açık saldırı girişimi son anda önlenmişti. İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu da aracında silahlı saldırıya uğramıştı. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler de Aralık ayında saldırganların hedefi olmuş, Gelecek Partisi ile İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarına silahlı saldırılar gerçekleştirilmişti.

GAZETECİ'YE ÇİRKİN SALDIRI

Günün ikincisi saldırı haberi Ankara'dan geldi. Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'na saldırarak, darbeden zanlılardan 3'ünün gözaltına alındığı, firari bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15.01.2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Uğuroğlu, bugün evinin önünde uğradığı saldırıda darp edilmiş, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.