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Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'in üreticiyi anasından doğduğuna pişman eden tarım politikasına öfkelenerek stüdyoyu terk etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. AKP'li sosyal medya fenomeni Mücahit Birinci Tepeli'nin kovulduğunu iddia etti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:11
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama

Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama 

Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama geldi. FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, AKP'nin çökerttiği tarım politikasına kızıp bardağı fırlatmış ve stüdyoyu terk etmişti. Olay sosyal medyada gündem olurken; AKP'li Mücahit Birinci'den 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiası geldi. Söz konusu iddianın ardından Cumhuriyet, hem FOX TV'nin üst düzey yöneticisine hem de Mücahit Birinci cephesine ulaştı.

Silivri'de köylülerin tarlalarına el koyulmasıyla ilgili haberin sonunda, "Efendim bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı" yorumunda bulunan ve ardından sinirden bardağı fırlatıp stüdyoyu terk eden FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, sosyal medyanın gündeminde.

Tepeli'nin çıkışı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken; AKP'li Mücahit Birinci'den bir iddia geldi.

AKP'Lİ BİRİNCİ'DEN 'TEPELİ KOVULDU' İDDİASI

Twitter'dan paylaşım yapan AKP'li Birinci, "İzleyiciye bardak fırlatıp, edep dışı hareket yapan insansının bu fiili nedeniyle, RTÜK'ün, Fox TV kanalına, kapatma dahil, tüm tedbirleri en kararlı haliyle uygulamasını vatandaş olarak bekleriz" ifadesini kullandı. 

Birinci, bir süre sonra yaptığı paylaşımda "FOX TV Selçuk Tepeli'yi kovmuş. Yetmez... En ağır müeyyide bu kanala uygulanmalıdır. Bundan sonraki adım ne, kameralara mı girişeceksiniz?" sözlerine yer verd

Söz konusu iddiaların ardından Cumhuriyet, hem FOX TV'ye hem de AKP'li Birinci'ye ulaştı.

BİRİNCİ CEHPESİNDEN YANIT

Cumhuriyet gazetesinde yer alan nabere göre AKP'li Birinci'nin danışmanı, söz konusu iddanın birçok haber sitesinde yer aldığını ve birçok sosyal medya hesabında paylaşıldığını, Birinci'nin de bu yüzden benzer bir paylaşım yaptığını öne sürdü.

Birinci'nin danışmanı; şu ifadeleri kullandı:

"Mücahit Bey bu tarz konulara girmiyor. Ekstradan bir bilgi ya da kimsenin bilmediği bir durum söz konusu değil. Zaten sosyal medyada başka kullanıcıların da yazmış olduğu bir veri vasıtasıyla böyle bir paylaşım yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısının yapmış olduğu açıklamaya benzer bir açıklama. Çünkü böyle bir haber var birkaç tane haber sitesinde de. Daha sonra böyle bir paylaşım yaptı."

FOX TV YÖNETİCİSİNDEN CUMHURİYET'E YANIT

FOX Haber'in üst düzey yöneticileri ise Birinci'nin iddialarını kesin bir şekilde yalanladı. Tarafımıza yapılan açıklamada, Tepeli'nin görevine devam ettiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk TepeliFoxFox Haber
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