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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler

Sosyal Medya'da evinin mutfağından canlı yayın yaparken bir köşede beliren mutfak aracı Kemal Kılıçdaroğlu'na en çok yöneltilen sorular arasında yer alınca devreye eşi Selvi Kılıçdaroğlu girdi.

07 Nisan 2023 Cuma 13:18
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer ile yemek tarifi istediler

Selvi Kılıçdaroğlu'ndan AirFryer paylaşımı


13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üstünden evinin mutfağından yaptığı canlı yayınları sırasında sık sık görünen mutfak aracı binlerce gencin merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nu o mutfak aracı hakkında soru yağmuruna tutan gençlere yanıt eşi Selvi Hanım'dan geldi. Bugün gençlere seslenen Selvi Kılıçdaroğlu "Eşime çok sormuşsunuz gençler" diyerek başladığı kısa paylaşım beğeni rekorları kırdı. Kısa sürede 5 milyon kişi tarafından görülen mesaj 173 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilirken alıntılayanların sayısı her geçen dakika arttı.

Yorumcular kullanım tavsiyesi isterken bazı takipçiler AirFryer ile yapılan yemeklerden örnekler verdi. "Yenge 14 Mayıs'tan börek yemeye geleceğiz, annem sizden tarif istiyor" sözleri dikkat çekti.
Selvi hanımın mesajının altına Emine Erdoğan'ın aksesuarları, New York'ta lüks mağaza gezileri ile saray görüntüsü içinde yaptığı altın kaplı kavanozlarda aşure paylaşımının fotoğraflarını ekledi.

ALDIK DURUYOR, DUR BAKALIM 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Eşime çok sormuşsunuz gençler. Aldık duruyor dur bakalım" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'dan sosyal medyada gündem olan 'Airfryer’ ile ilgili paylaşımı geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın ardından yapılan ilginç yorumlar!

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Son Güncelleme: 07.04.2023 13:30
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaTwitterSelvi KılıçdaroğluSelvi Hanım
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