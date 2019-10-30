Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sepetli vinçte feci ölüm | Belediye işçisi can verdi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan bayrakları sepetli vinç ile kaldırmaya çalışan belediye işçisi Sabahattin Karamahmut feci şekilde can verdi.

Sepetli vinçte feci ölüm | Belediye işçisi can verdi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için asılan bayrakları sepetli vinç ile kaldırmaya çalışan belediye işçisi Sabahattin Karamahmut feci şekilde can verdi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
Sepetli vinçte feci ölüm | Belediye işçisi can verdi

Sepetli vinçte feci ölüm | Belediye işçisi can verdi

İstanbul Avcılar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için asılan bayrakları kaldırma çalışması esnasında, sepetli vincin koluna kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sepetten düşen belediye işçisi evli ve iki çocuk babası Sabahattin Karamahmut hastanede hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Firuzkoy Mahallesi Öztan Caddesi ile Pehlivan Caddesi kesişiminde meydana geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında direklere asılan bayrakların sökülmesi için belediye ekipleri çalışma yapıyordu.

Sepetli vince çıkan Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki Sabahattin Karamahmut, bayrakları söktüğü sırada Aziz Ceylan'ın kullandığı kapalı kasa kamyonetin tentesi vincin koluna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden işçi Karamahmut 5 metreden aşağı düştü. Ağır ağır yaralanan Karamahmut, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının durumunu görerek sinir krizi geçiren vincin sürücüsü de aynı hastaneye götürüldü. Sabahattin Karamahmut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan kamyon şoförü Aziz Ceylan, ifadesi alınmak üzere Firuzköy Polis Merkezine götürüldü. Bu arada vinç sürücüsünün çalışma sırasında gerekli tedbirleri almadığı iddia edildi. Kazanın yaşandığı noktada olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sezen Zambak'ı ezerek öldüren sürücü serbest
Sezen Zambak'ı ezerek öldüren sürücü serbest
İstanbul'da geceye Cumhuriyet damgasını vurdu
İstanbul'da geceye Cumhuriyet damgasını vurdu
Tuzla'da kimyasal koku paniği
Tuzla'da kimyasal koku paniği
Sondaj kuyusundan saniyede 100 litre sıcak su fışkırdı
Sondaj kuyusundan saniyede 100 litre sıcak su fışkırdı
Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var
Polis uyardı, ceza yazdı, dinlemedi kaza yaptı, 2 ölü var
Yaşasın Cumhuriyet | Cumhuriyet'in 96. yılı kutlu olsun
Yaşasın Cumhuriyet | Cumhuriyet'in 96. yılı kutlu olsun
Balıkçıları şaşkına çeviren Pervane Balığı güçlükle kurtarıldı
Balıkçıları şaşkına çeviren Pervane Balığı güçlükle kurtarıldı
Karabük Belediye Başkanı'ndan çılgın uygulama
Karabük Belediye Başkanı'ndan çılgın uygulama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort